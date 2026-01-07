logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

입력 2026 01 07 07:11 수정 2026 01 07 07:11
기사 소리로 듣기
다시듣기

제작진 “경연 특성상 분량 축소”

MBN ‘현역가왕3’ 캡처
MBN ‘현역가왕3’ 캡처


‘불륜 의혹’에 휩싸인 가수 숙행이 MBN 트로트 경연 프로그램 ‘현역가왕3’에 등장했다. 제작진은 방송을 통해 숙행의 무대가 일부 편집됐다고 설명했다.

6일 방송된 ‘현역가왕3’에서는 ‘주홍글씨’ 콘셉트로 본선 1차전이 진행됐다. 본선 1차전은 일대일 경연 방식으로 펼쳐졌으며, 강혜연이 대결 상대로 숙행을 지목하면서 숙행의 출연 장면이 공개됐다.

이와 관련해 제작진은 자막을 통해 “승패가 있는 경연 특성상 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송한다”고 밝혔다. 실제로 숙행의 단독 무대는 편집됐고, 강혜연과 함께한 장면 일부만 방송됐다.

투표 결과 숙행은 강혜연을 꺾고 다음 라운드에 진출했다. 이에 따라 향후 방송에서 숙행의 출연 분량이 어떻게 편집될지에도 관심이 쏠리고 있다.

앞서 지난해 12월 29일 JTBC ‘사건반장’에서는 남편의 외도로 고통을 겪고 있다는 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 남편의 불륜 상대가 트로트 경연 프로그램을 통해 이름을 알린 가수라고 주장했고, 방송 이후 해당 인물이 숙행이라는 추측이 온라인을 중심으로 확산됐다.

숙행은 방송 다음 날 SNS에 자필 편지를 올려 의혹에 대해 간접적으로 언급했다. 다만 불륜설과 관련해서는 “모든 사실 관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다”고 밝히며 구체적인 입장 표명은 피했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
숙행의 ‘현역가왕3’ 무대는 어떻게 방송됐나?
TodayBest

  1. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  2. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    thumbnail - 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

  3. “나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

    thumbnail - “나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

  4. “잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

    thumbnail - “잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

  5. “남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

    thumbnail - “남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

  6. “격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다

    thumbnail - “격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved