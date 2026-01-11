logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려

입력 2026 01 11 09:49 수정 2026 01 11 09:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS 드라마 ‘모범택시’
SBS 드라마 ‘모범택시’


SBS 금토드라마 ‘모범택시3’가 시민들의 연대와 영웅의 희생을 그리며 대단원의 막을 내렸다. 지난 10일 방송된 최종회에서는 김도기(이제훈 분)가 정의를 향한 멈추지 않는 운행을 예고하며 시청자들에게 묵직한 카타르시스를 선사했다.

이날 방송에서 김도기는 ‘군인 도기’로 변신해 군 내부의 어두운 진실을 파헤쳤다. 그는 동료를 위해 희생한 유선아(전소니 분) 상사의 진실과, 전시 상황 조작을 통해 비상 계엄을 선포하려던 권력의 음모를 마주했다. 이에 무지개 운수팀은 유선아가 남긴 증거를 바탕으로 통쾌한 ‘눈눈이이’ 반격에 성공, 거대한 비극을 막아냈다.

SBS 드라마 ‘모범택시’
SBS 드라마 ‘모범택시’


특히 드라마의 마지막은 김도기가 시즌1의 빌런이었던 림여사의 동생(심소영 분) 앞에 유쾌하게 등장하는 장면으로 장식됐다. 이는 모범택시의 운행이 어딘가에서 계속되고 있음을 암시하며 강렬한 여운을 남겼다.

한편, 13.3%(닐슨코리아 전국 기준)의 시청률로 시즌3를 마무리한 ‘모범택시’의 빈자리는 오는 16일 첫 방송되는 김혜윤, 로몬 주연의 ‘오늘부터 인간입니다만’이 채울 예정이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김도기가 파헤친 군 내부의 핵심 음모는?
TodayBest

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    thumbnail - 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

    thumbnail - “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

  3. ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

    thumbnail - ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

  4. “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

    thumbnail - “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

  5. ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

    thumbnail - ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

  6. 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

    thumbnail - 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved