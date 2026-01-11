logo
김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

입력 2026 01 11 17:20 수정 2026 01 11 17:20
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS


개그우먼 김지민이 앞과 뒤가 다른 후배 코미디언의 모습이 트라우마로 남아 있다고 털어놨다.

김지민은 10일 방송한 SBS PLUS 예능프로그램 ‘이호선의 사이다’에서 ‘직장 빌런’에 대한 이야기를 나눴다.

이날 방송에선 같은 실수를 반복하고 눈물로 회피하더니 결국 자신에게 일을 떠넘긴 직장 ‘후배 빌런’ 사연이 소개됐다.

사연을 들은 김지민은 “나도 비슷한 경우가 있었다”면서 “예전에 코너를 같이 한 후배가 내가 준비해놓으라는 걸 안 해놨다. 내가 저 상사랑 비슷했다. 후배가 안 해놓으면 ‘지금 빨리 하면 되지. 같이 하자’라는 주의라 잘 혼내지 못했다”고 말했다.

이어 그는 “해도 해도 너무 하길래 한 마디 했더니 ‘선배님도 아무것도 안 하시잖아요’라고 얘기하더라”라고 말했다.

‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS
‘이호선의 사이다’ 김지민. SBS PLUS


김지민은 “식사 중이었는데 너무 화가 나서 자리를 박차고 나갔다. 그 후배도 눈치가 있었다. 음식을 막 씹으면서 나오는 게 보였다”면서 “난 차 안에 있는데 걸어올 때까지 너무 신나게 걸어오다가 창문 열리자마자 죄송하다고 하더라. 앞과 뒤가 다른 그 모습이 아직까지 트라우마”라고 떠올렸다.

이호선은 “제가 봤을 때 그분 잘됐을 것 같다. 연기를 잘하지 않느냐”라고 했다.

김지민은 “잘됐다. 잘돼서 심지어 지금은 친하다”라고 전했다.

그러면서 “잘 풀리니까 피할 명분이 없다. 같이 생존해야 하니까”라고 말했다. 이에 이호선은 “이 바닥이 쉽지 않구나”라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
