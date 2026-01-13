“멈출 줄 모른다”…‘역대급 조합’으로 3회 만에 시청률 5%대 찍은 ‘이 드라마’

tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’가 방송 3회만에 시청률 5%대를 기록하며 흥행세에 올라탔다.13일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 방송된 tvN ‘스프링 피버’는 전국 가구 기준 시청률이 5.4%까지 올라 자체 최고 시청률을 경신했다. tvN 핵심 타깃층인 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.1회 시청률 4.8%로 출발해 2회에서 4.6%를 기록하며 잠시 주춤했던 ‘스프링 피버’는 3회 만에 시청률 5%대 진입에 성공하며 흥행 신호탄을 쏘아 올렸다.전작 ‘얄미운 사랑’이 1회에서 시청률 5.5%를 찍고, 2회 4.8%, 3회 4.2%로 떨어지며 하락세를 타던 양상과는 사뭇 다른 모습이다.‘스프링 피버’는 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)와 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)의 핑크빛 로맨스를 담은 작품이다.3회에서 선재규와 윤봄은 가출한 최세진(이재인 분)을 찾기 위해 나선 지하철역에서 최세진과 친근하게 함께 있던 의문의 남자와 마주쳤다. 그는 선재규의 옛친구이자 현재는 앙숙이 된 최이준(차서원 분). 10년 만에 우연히 재회한 선재규와 최이준의 구도에서 긴장감이 고조됐다. 특히 최이준은 정난희(나영희 분)가 찾아달라 했던 딸이 선재규와 함께 있던 윤봄임을 알게 됐다.선재규와 윤봄은 선한결(조준영 분)을 위해 호텔에서 하룻밤을 보내게 됐다. 선재규는 분위기가 미묘해진 상황을 피하기 위해 호텔 방을 나갔다가 우연히 호텔 수영장에 빠진 아이를 구했다. 선재규의 의외의 모습을 발견한 윤봄은 그가 생각보다 다정하고 배려심 있는 사람일지도 모른다고 생각했다. 그 시각 마을에선 선재규가 선한결의 삼촌이 아니라 아빠라는 소문이 돌기 시작했다.이어 선재규와 저녁을 같이 먹게 된 윤봄은 그의 친절하고 세심한 면모를 새롭게 보며 마음이 흔들렸다. 윤봄은 무언가 결심한 듯한 표정으로 데이트를 신청했다. 데이트에서 윤봄의 다정한 행동에 자신을 좋아한다고 확신이 든 선재규의 심장은 더 강하게 뛰기 시작했다. 단둘이 산책하던 중 선재규가 “봄이 씨가 와 이러는지 쪼매 알 것 같기도 한데 설마 내를”이라고 하자 윤봄이 “맞아요”라고 대답하며 극이 마무리돼 다음화에서 어떤 말이 이어질지 궁금증을 키웠다.3회 방송을 두고 온라인에서는 호평이 이어졌다. 누리꾼들은 “선남선녀다. 극 중에서 둘이 너무 잘 어울린다”, “연기가 자연스러워서 간질간질하다”, “은근한 코미디가 내 취향이다” 등의 반응을 내놨다.앞서 ‘스프링 피버’는 대세 배우인 안보현과 이주빈의 조합으로 화제를 모았다. 이와 함께 화려한 제작진 라인업으로도 관심을 한 몸에 받았다. 연출은 ‘내 남편과 결혼해줘’로 tvN 월화드라마 역대 최고 시청률 기록을 세운 박원국 감독이 맡았고, 극본은 ‘초면에 사랑합니다’로 로맨틱 코미디 연출력을 인정받은 김아정 작가가 집필하면서다.이런 기대에 부응하듯 방송 3회부터 시청률 5%대에 진입하며 흥행에 박차를 가하고 있는 ‘스프링 피버’가 이 기세를 몰아 더 큰 흥행몰이에 성공할 수 있을지 관심이 집중된다.‘스프링 피버’는 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.최종범 인턴기자