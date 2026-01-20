logo
23세에 결혼했다 7년만에 이혼한 여배우… 쌍둥이 홀로 키우는 근황

입력 2026 01 20 08:21 수정 2026 01 20 08:21
21일 방송되는 KBS1 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 한 장면. KBS 제공
21일 방송되는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다' 한 장면. KBS 제공


배우 한그루(33)가 ‘싱글맘’으로서의 일상을 털어놓는다.

한그루는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 ‘싱글맘’들의 동거 생활을 담은 KBS1 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 첫 손님으로 오는 21일 방송에 출연한다.

작곡가 주영훈의 뮤즈로 2011년 가요계에 데뷔한 한그루는 tvN 드라마 ‘연애 말고 결혼’(2014)을 통해 배우로서도 큰 인기를 누린 바 있다.

한그루는 그러나 23세에 결혼, 쌍둥이를 출산한 후 육아에 전념하기 위해 활동을 중단해 대중의 시야에서 사라졌었다. 이후 결혼 7년 만에 이혼하며 싱글맘이 됐고, 홀로 쌍둥이를 키워왔다.

21일 방송되는 KBS1 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 한 장면. KBS 제공
21일 방송되는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다' 한 장면. KBS 제공


이날 방송에서 한그루는 황신혜, 장윤정, 정가은과 반갑게 인사한 뒤 직접 장 본 재료들로 정성스러운 요리에 나선다. 특히 방문 목적으로 “황신혜 선배님께 은혜를 갚기 위해서 왔다”고 밝혀 두 사람 사이의 특별한 인연이 무엇일지 궁금증을 더한다.

한그루는 홀로 쌍둥이를 키워온 싱글맘답게 능숙한 손길로 한 상을 차려낸다. 황신혜는 한그루의 반찬 레시피에 큰 관심을 보인다.

황신혜는 또 한그루의 육아 방식에도 감탄한다. 한그루는 자녀가 6세 때부터 자립심을 길러 준 육아법을 공개한다.

한편 한그루는 최근 KBS2 드라마 ‘신데렐라 게임’(2024~2025) 주연으로 10년 만에 복귀해 호평받았다.

온라인뉴스부
