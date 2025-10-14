logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘더글로리’ 연진이 남편… 정성일, 결혼 9년 만에 ‘이혼’

입력 2025 10 14 09:01 수정 2025 10 14 09:01
기사 소리로 듣기
다시듣기
배우 정성일. 넷플릭스, 인스타그램
배우 정성일. 넷플릭스, 인스타그램


배우 정성일이 9년 간의 결혼 생활을 마무리했다.

14일 한 매체는 정성일이 최근 비연예인 아내와 협의 이혼했다고 보도했다. 두 사람은 오랜 고민 끝에 각자의 길을 걷기로 했으며, 절차는 원만하게 마무리된 것으로 전해졌다.

정성일은 과거 방송에서 영화 같은 러브스토리를 공개해 화제를 모은 바 있다. 친구의 친구로 처음 만난 두 사람은 3년 교제 후 한 차례 결별했으나, 우연한 재회 끝에 3개월 만에 결혼식을 올렸다. 2016년 결혼한 부부는 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

2002년 영화 ‘H’로 데뷔한 정성일은 주로 연극과 뮤지컬 무대에서 활동해왔으며, 2022~2023년 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’에서 박연진(임지연)의 남편 하도영 역을 맡아 대중적 인지도를 높였다. 이후 디즈니플러스 ‘트리거’와 영화 ‘살인자 리포트’ 등에서 활약했으며, 차기작은 디즈니플러스 시리즈 ‘메이드 인 코리아’다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

    thumbnail - 손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

  2. ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

    thumbnail - ‘190억 빚 두리랜드’ 임채무 손자 등장…“저 물려주실 건가요?”

  3. “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

    thumbnail - “돌아왔구나”…동일본 대지진 실종 소녀, 14년만에 가족 품

  4. “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

    thumbnail - “퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

  5. “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

    thumbnail - “27세 여성이 12세 소녀 성폭행·살해” 佛 발칵…결국 女 최초 ‘종신형’

  6. 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”

    thumbnail - 휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved