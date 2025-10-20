“시야는 과감하게 포기”…킴 카다시안, ‘페이스 마스크’로 얼굴 가린 채 등장

킴 카다시안이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최된 ‘아카데미 박물관 갈라’에 ‘페이스 마스크’(Face Mask)로 얼굴을 가린 채 등장했다. MTV UK 영상 캡처

킴 카다시안이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최된 ‘아카데미 박물관 갈라’에 ‘페이스 마스크’(Face Mask)로 얼굴을 가린 채 등장했다. Couture Vision 영상 캡처

지난 2021년 카다시안이 미국 뉴욕에서 열린 메타 갈라에 참석한 모습. 머리부터 발 끝까지 검은색 천으로 뒤덮은 파격 드레스를 착용해 화제를 모았다. NBC New York 방송 화면 캡처

미국의 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 얼굴 전체를 마스크로 가리는 파격적인 의상을 선보였다.19일(현지시간) 미국 매체 피플, 버라이어티 등에 따르면 카다시안은 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최된 ‘아카데미 박물관 갈라’에 ‘페이스 마스크’(Face Mask)로 얼굴을 가린 채 등장했다.카다시안은 베이지 색상의 페이스 마스크로 얼굴과 머리카락까지 모두 가리고, 코르셋 드레스를 착용했다. 그가 입은 드레스는 명품 브랜드 메종 마르지엘라가 2025년 가을 쿠튀르 컬렉션에서 선보인 의상이다. 마르지엘라는 페이스 마스크로 모델들의 얼굴을 가려 독특한 컬렉션을 진행하는 브랜드로 익히 알려져 있다.카다시안은 현지의 한 매체와 진행한 인터뷰에서 “마스크 안쪽에 헤어 스타일링과 메이크업은 마친 상태”라며 “행사장 안으로 들어가면 마스크를 벗을 계획”이라고 말했다.카다시안은 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 행사장 현장이 담긴 영상을 공개하기도 했다.공개된 영상에서 카다시안은 메이크업 팀으로부터 마지막 마스크 손질을 받았다. 이 과정에서 카다시안이 “화장이 잘 된 것 같아?”라고 묻자 그의 메이크업 아티스트는 “화장이 정말 멋지다”고 답해 익살스러운 분위기를 연출하기도 했다.카다시안이 얼굴을 가리고 행사에 참석한 것은 이번이 처음이 아니다.앞서 2021년 카다시안은 미국 뉴욕에서 열린 메타 갈라에 전남편 예(Ye·개명 전 카녜이 웨스트)와 함께 참석했다. 당시 카다시안은 머리부터 발끝까지 검은색 천으로 뒤덮은 파격 드레스를 착용해 화제를 모았다.1980년생인 킴 카다시안은 2014년 미국의 유명 래퍼 카녜이 웨스트와 결혼해 자녀 4명을 가졌지만, 2022년 이혼했다.2019년에는 속옷 브랜드 스킴스(SKIMS)를 론칭해 2023년에 연 매출 7억 5000만달러(약 1조 600억원)를 기록했다. 브랜드 가치는 40억달러(약 5조6800억원)에 달하는 것으로 알려졌다.최종범 인턴기자