“불안하고 불편한 상태 놓였다”…가수 김범수가 전한 ‘충격’ 근황

가수 김범수. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처

가수 김범수가 발성 장애를 앓고 있다고 고백했다.14일 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘처음으로 밝히는 김범수의 충격적인 상태’라는 제목의 영상이 올라왔다.유튜버 박위가 운전하는 ‘위라클택시’에 탄 김범수는 한 페스티벌 행사 참석을 돌연 취소한 것에 대해 “무슨 일이 있긴 했고, 현재도 계속 진행 중이긴 하다. 이 얘기를 이 채널에서 처음 얘기하는 것 같은데 여기서만큼은 숨기고 싶지 않았다”고 운을 뗐다.김범수는 “발성이 현재 문제가 생긴 상태다. 발성 장애가 생겼다. ‘에이징’이라고 표현하는 노화 같은 것들이 좀 겹쳐서 혼란스러운 단계를 겪고 있다”고 털어놨다.그러면서 “내 노래들이 주로 2옥타브 레미파솔의 이런 음역들이 높은 음역은 아니다. ‘성구’라고 해서 저음에서 고음으로 소리가 변하는 브리지 역할을 하는 구간인데, 이 구간 소리가 제대로 안 나오고 있다”고 설명했다.김범수는 “간단한 문제가 아닌 게 내 노래 중 도약하는 구간이 보통 다 이 구간이다. ‘보고싶다’의 40%는 이 구간에 다 걸쳐있다”며 “그래서 노래를 하는 데 상당히 불안하고 불편한 상태에 놓여 있다”고 했다.말하고 생활하는 것에는 지장이 없다는 김범수는 “노래하는 사람 입장에서는 가장 중요한 핵심 구간을 지금 소리를 못 내고 있다”며 “그러다 보니 무대에 대한 트라우마 같은 것들도 생겨서 그런 것들을 극복해 나가려고 발성 훈련과 재활 훈련도 받고 있고, 마인드 컨트롤도 하면서 당분간은 조금 쉬고 있는 상태”라고 전했다.발성 장애의 치유 가능성을 묻는 말에 김범수는 “근육 협응 능력 같은 것들이 어긋났다. 성대 자체가 찢어지거나 붓거나 상한 상태라면 회복하는 것이 힘들 수도 있는데, 현재 내 상태는 어떻게 보면 기능은 살아있지만 외적인 것들이 방해하고 있는 상태”라고 설명했다.그러면서 “어느 순간 내일 당장 나을 수도 있고 시간이 오래 걸릴 수 있지만, 열심히 노력하면 (회복)할 수 있다고 전문가들이 얘길 해줬다”고 덧붙였다.김범수는 ‘하루’, ‘보고싶다’, ‘끝사랑’ 등 많은 히트곡으로 많은 사랑을 받았다.뉴스24