던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

가수 던이 조부상을 전하며 애도의 마음을 전했다.던은 19일 자신의 계정에 "오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 가족 곁을 떠나셨다"고 밝혔다. 그는 "신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분이 저희 가족을 안심시키려는 것 같았다"며 "짧았지만 함께 보낸 시간이 그 어느 때보다 소중하게 느껴진다"고 적었다.이어 "날도 추운데 지인분들이 먼길 오실까 염려돼 따로 연락은 드리지 않았다"며 "할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해달라"고 전했다.던은 어린 시절 할아버지와 찍은 사진을 함께 공개했다. 데칼코마니처럼 나란히 앉은 조부와 손자의 모습이 담겨 있어 먹먹함을 더했다.1994년생인 던은 2016년 그룹 펜타곤으로 데뷔했으며, 2018년 탈퇴 후 솔로 가수로 활동하고 있다.