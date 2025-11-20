logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

입력 2025 11 20 07:14 수정 2025 11 20 07:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
던 인스타그램
던 인스타그램


던 인스타그램
던 인스타그램


가수 던이 조부상을 전하며 애도의 마음을 전했다.

던은 19일 자신의 계정에 “오늘 제가 세상에서 가장 사랑하는 할아버지가 가족 곁을 떠나셨다”고 밝혔다. 그는 “신기하게도 할머니의 기일인 오늘 가신 걸 보니 두 분이 저희 가족을 안심시키려는 것 같았다”며 “짧았지만 함께 보낸 시간이 그 어느 때보다 소중하게 느껴진다”고 적었다.

이어 “날도 추운데 지인분들이 먼길 오실까 염려돼 따로 연락은 드리지 않았다”며 “할아버지의 평안하고 새로운 여정을 위해 함께 기도해달라”고 전했다.

던은 어린 시절 할아버지와 찍은 사진을 함께 공개했다. 데칼코마니처럼 나란히 앉은 조부와 손자의 모습이 담겨 있어 먹먹함을 더했다.

1994년생인 던은 2016년 그룹 펜타곤으로 데뷔했으며, 2018년 탈퇴 후 솔로 가수로 활동하고 있다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

    thumbnail - 수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

  2. 던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

    thumbnail - 던 “세상 가장 사랑하는 사람 떠났다”…추억 사진 공개 ‘먹먹’

  3. “사상초유 부부 주연상”…현빈♥손예진, ‘청룡상’서 뜨거운 포옹

    thumbnail - “사상초유 부부 주연상”…현빈♥손예진, ‘청룡상’서 뜨거운 포옹

  4. 신안 해상서 267명 탑승 여객선 좌초…목포로 승객 이송 중

    thumbnail - 신안 해상서 267명 탑승 여객선 좌초…목포로 승객 이송 중

  5. ‘심근경색 위기’ 넘긴 김상욱 교수 “20시간 넘게 피 안 멈췄다”

    thumbnail - ‘심근경색 위기’ 넘긴 김상욱 교수 “20시간 넘게 피 안 멈췄다”

  6. “승무원 피 흘리고 멍”…운항 중인 진에어 항공기서 승객 난동·폭행

    thumbnail - “승무원 피 흘리고 멍”…운항 중인 진에어 항공기서 승객 난동·폭행
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved