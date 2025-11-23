logo
손미나 “하와이서 교통사고, 병원서 앞으로 못 걸을 수도 있다고”

입력 2025 11 23 08:10 수정 2025 11 23 08:10
유튜브 채널 ‘올라미나’ 캡처
유튜브 채널 ‘올라미나’ 캡처


아나운서 출신 방송인 겸 여행작가 손미나(52)가 하와이에서 교통사고를 당했던 당시를 회상했다.

22일 손미나의 유튜브 채널 ‘올라미나’에는 ‘세상에서 가장 다이나믹한 인생 그래프’라는 제목의 영상을 올라왔다.

영상에서 손미나는 “제 인생, 제가 생각해도 뭐가 정말 많다. 큰 사랑을 받는 아나운서에서 퇴사 후 여행작가가 되고 미친 듯이 달리다가 번아웃이 오기도, 내가 텅 비어있다고 느끼기도 했다”고 지나온 삶을 되돌아봤다.

특히 손미나는 2018년 하와이에서 교통사고를 당했던 일을 언급해 눈길을 끌었다.

유튜브 채널 ‘올라미나’ 캡처
유튜브 채널 ‘올라미나’ 캡처


손미나는 “차를 타고 출발한 지 10분도 안 돼서 앞에 운전하는 미국인이 ‘오 노!’(Oh no!)라고 외치더라. 엄청나게 큰 차가 전속력으로 다가오는 게 보였다. 머릿속으로 ‘저 차가 왜 오지? 오지 말았으면 좋겠다’고 생각했다”며 “그러면서 마지막에 자기의 죽음을 받아들이는 이상한 경험을 했다”고 말했다.

그는 이어 “병원에 갔는데 앞으로 못 걸을 수도 있다는 얘기를 하는 걸 제가 들었다. 그리고 검사 결과를 기다리는데 그때 제 인생이 바뀌었다. 내일 당장 세상이 멈춘다 해도 내가 오늘 하고 싶은 게 뭘까를 생각하면서 아침마다 살자고 결심했다”고 덧붙였다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
