홍석천 손깍지에 한유진 리액션 폭발 “엄마!”

입력 2026 01 07 17:14 수정 2026 01 07 17:14
사진=유튜브 웹 예능 ‘홍석천의 보석함 시즌3’ 캡처
사진=유튜브 웹 예능 ‘홍석천의 보석함 시즌3’ 캡처


그룹 제로베이스원 한유진이 스무 살을 맞아 ‘홍석천의 보석함 시즌3’에서 솔직 리액션과 퍼포먼스로 첫 예능 존재감을 확실히 남겼다.

한유진은 6일 공개된 유튜브 웹 예능 ‘홍석천의 보석함 시즌3’에 게스트로 출연했다. 2007년생인 한유진은 “올해 스무 살을 맞이한 성인 보석”이라는 소개로 등장했다. 그는 MC 홍석천, 김똘똘에게 직접 쓴 손 편지와 선물을 건네며 훈훈한 분위기를 만들었다.

이어진 보석 감정 코너에서는 한유진의 비주얼과 피지컬이 집중 조명됐다. 진하게 뻗은 일자 눈썹과 또렷한 눈망울, 오뚝한 콧날이 강조되자 MC들은 연신 감탄을 쏟아냈다. 특히 홍석천이 “손 좀 한번 이렇게”라며 깍지를 끼자, 한유진은 “엄마!”를 외쳐 웃음을 자아냈다.

홍석천이 “왜 엄마를 찾았어?”라고 목소리를 높이자, 한유진은 “보고 싶었어요”라고 답했다. 그러자 홍석천은 “야 보석함 나와서 엄마 찾는 분은 처음이었다. 아직 아기네”라고 말했다.

한편 한유진이 속한 제로베이스원은 2월 2일 스페셜 리미티드 앨범 ‘RE-FLOW’를 발매할 예정이다.

온라인뉴스부
