우주소녀 다영, 12kg 감량 후 탄탄 보디라인

입력 2026 01 07 13:32 수정 2026 01 07 13:32
다영. 뉴스1
다영. 뉴스1


우주소녀 다영이 관능적인 매력을 발산했다.

다영은 7일 오전 서울 성동구 무신사 스토어 성수 대림창고에서 열린 글로벌 메이크업 브랜드 ‘맥(M·A·C) NEW 파우더 키스 컬렉션’ 출시 기념 팝업 행사에 참석했다.

이날 다영은 허리까지 내려오는 탈색 웨이브 헤어스타일에 블랙 미니 원피스를 착용하고 나타났다. 우주소녀 활동 당시의 귀엽고 상큼한 이미지와 달리, 구릿빛 피부와 탄탄한 보디라인이 어우러지며 성숙한 분위기를 자아냈다.

특히 다영은 이번 솔로곡 ‘바디(body)’ 활동을 위해 약 12kg 감량에 성공하며 한층 업그레이드된 비주얼을 완성해 화제를 모았다.

한편 다영은 지난해 9월 첫 솔로 디지털 싱글 ‘고나 러브 미, 라이트?(gonna love me, right?)’를 발매했으며, 타이틀곡 ‘바디(body)’로 활동을 이어가고 있다.

뉴스1
