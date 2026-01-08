logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘41세’ 구혜선, 카이스트 입학 1년 만에 터뜨린 대박 소식

입력 2026 01 08 15:05 수정 2026 01 08 15:37
기사 소리로 듣기
다시듣기
구혜선 인스타그램
구혜선 인스타그램


배우 구혜선(41)이 카이스트(KAIST) 대학원 석사 논문 심사를 통과해 조기 졸업하게 됐다고 밝혔다.

구혜선은 8일 자신의 소셜미디어에 “석사 논문 합격하여 조기졸업을 합니다. 따끈한 제본이 도착했어요. 다음은 박사?! 필승!”이라고 적고 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 학위복과 학사모를 착용한 구혜선의 모습이 담겼다.

구혜선 인스타그램
구혜선 인스타그램


또 다른 사진에는 석사학위 논문 제본 표지가 담겼다. 표지에는 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’라는 제목이 적혀 있다.

구혜선은 지난해 6월 카이스트 2024학년도 가을학기 대학원 입학전형에 합격해 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다고 알린 바 있다.

구혜선은 드라마 ‘꽃보다 남자’(2009) ‘블러드’(2015) 등 작품 활동을 해왔으며, 연기 외에도 영화 연출, 작곡, 회화 등 여러 분야에서 활동해왔다.

최근에는 납작형 헤어롤 제품 ‘쿠롤’을 론칭하는 등 사업에도 나선 바 있다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
구혜선이 졸업하게 된 과학저널리즘대학원의 과정은?
TodayBest

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    thumbnail - “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    thumbnail - 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  3. ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

    thumbnail - ‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

  4. 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

    thumbnail - 손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

  5. 정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”

    thumbnail - 정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”

  6. 인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속

    thumbnail - 인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved