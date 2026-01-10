logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”

입력 2026 01 10 16:11 수정 2026 01 10 16:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
혜리 유튜브 영상 갈무리
혜리 유튜브 영상 갈무리


배우 혜리가 성격 검사 결과에 눈물을 흘렸다.

혜리는 지난 9일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘이숙캠에서 실제로 하는 테스트 저도 해봤습니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

해당 영상에서 혜리는 성격 검사를 받게 된 것에 대해 “근 3년 동안 조금 많이 성격이 바뀌었나 생각도 들고, 내가 지금 어떤 마음으로 살고 있는지 궁금하더라”며 “그리고 구체적으로 저에 대한 질문을 받았을 때 정말 뭐라 대답해야 할지 모르겠더라”라고 말문을 열었다.

이광민 원장은 혜리에 대해 “세상에 믿고 의지할 사람은 기본적으로 나여야 한다고 생각한다”며 “이게 좀 짠하긴 하다”고 말했다. 이에 혜리는 눈물을 흘리며 “이런 검사를 받으면서 사람들이 왜 우나 했는데 그렇네”라며 공감했다.

또한 이 원장은 “현재 에너지가 고갈돼서 심히 염려된다”고 했다. 혜리는 “진짜 게을러지고, 깔끔히 해놓고 사는 스타일인데 청소를 못하겠더라, 시간이 있어도 에너지가 없다, 여력이 안 생기더라”며 “힘드니까 일단 나중에, 그걸 계속 보면서 더 스트레스받고 그런다”고 털어놨다.

그러면서 혜리는 “성취가 떨어지고, 성과가 안 나면 몇 달간 쉬기도 해야 하는데, 최근 1~2년 동안 쉬지 못했고 그럴 이제 버틴 게 팬분들이 좋아해 주시는 거였다”라며 “그게 신기했다, (내가) 버틸 수 있는 게, 팬미팅도 체력적으로 힘들어도 정신적으로 괜찮아서 계속할 수 있었다”고 울컥했다.

뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
혜리가 성격 검사를 받게 된 주된 이유는?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved