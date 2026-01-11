logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

결혼 1년 만에…박위, ♥송지은에 ‘재혼’ 제안했다

입력 2026 01 11 10:06 수정 2026 01 11 10:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
서울 중구 서울시청에서 열린 2025 서울특별시 홍보대사 위촉식에서 가수 송지은과 유튜버 박위 부부가 기념사진을 촬영하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스
서울 중구 서울시청에서 열린 2025 서울특별시 홍보대사 위촉식에서 가수 송지은과 유튜버 박위 부부가 기념사진을 촬영하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스


가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다.

10일 박위의 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘만약에 말이야’라는 제목의 28초 분량 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 송지은은 “오빠가 얼마 전에 나한테 되게 진지하게 ‘내가 먼저 죽고 나면 지은이는 재혼해라’라고 하더라”라며 서운했던 일화를 털어놨다.

송지은은 이를 듣고 “싫다”고 소리쳤다고 한다.

이에 박위는 “깊게 생각하고 말한 건 아니다”라면서도 “인간이 언제, 어떻게 될지 모르니까”라고 말했다.

그는 이어 “‘혹시라도 내가 사라진다면 지은이의 남은 인생을 혼자서 외롭게 보내지 말고 재혼해라’라는 말이었다”고 설명했다.

가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처
가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처


반면 송지은은 “(나는) 내가 먼저 죽어도 오빠 재혼하지 말라고 했다”라고 말했다며 웃음을 지어 보였다.

박위와 송지은은 2024년 10월 결혼했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박위가 송지은에게 재혼을 권한 이유는 무엇인가?
TodayBest

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    thumbnail - 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

    thumbnail - “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

  3. ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

    thumbnail - ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

  4. “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

    thumbnail - “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

  5. ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

    thumbnail - ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

  6. 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

    thumbnail - 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved