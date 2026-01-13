“전원주 못지 않다” 7년 전 ‘엔비디아’ 사서 800% 수익 대박난 연예인

사진=유튜브 ‘골 때리는 리부트 0.7회’ 캡처

사진=유튜브 ‘골 때리는 리부트 0.7회’ 캡처

가수 채리나가 주식 시장의 ‘큰 손’으로 등극해 세간의 부러움을 사고 있다.채리나는 지난 12일 SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’ 공식 유튜브 채널에 공개된 ‘골 때리는 리부트 0.7회’ 영상에서 엄청난 주식 투자 수익률을 깜짝 공개했다.제작진으로부터 새해 목표에 대한 질문을 받은 채리나는 “제가 가지고 있는 주식이 많이 올랐으면 좋겠다”는 지극히 현실적이고도 솔직한 바람을 전하며 입담을 과시했다.이에 옆에 있던 제작진이 “이미 많이 올랐다”고 거들자, 채리나는 쑥스러운 듯 웃으며 “이미 많이 오르긴 했지만…”이라고 기쁨을 감추지 못했다.그의 고백은 여기서 멈추지 않고 “엔비디아를 제가 7년 전부터 갖고 있었다”고 밝혔다. 인공지능(AI) 열풍이 불기 한참 전부터 세계적인 반도체 기업의 가치를 알아본 채리나가 직접 밝힌 수익률은 무려 “800%”에 달했다.제작진은 이 놀라운 수치에 부러움을 감추지 못하며 자막을 통해 ‘편집하다가 부러워서 울었다’는 재치 있는 문구로 시청자들의 공감을 자아냈다.최근 글로벌 주식 시장이 이른바 ‘불장’을 기록하며 연예인들의 재테크 성공담이 연일 화제인 가운데, 채리나의 사례는 ‘장기 투자의 정석’으로 평가받고 있다.연예계에는 채리나 외에도 전설적인 투자 고수들이 존재한다.대표적인 재테크 고수 배우 전원주는 하이닉스가 SK그룹에 인수되기 전인 2011년, 주당 2만 원대에 매수해 장기 보유하며 엄청난 수익을 올린 것으로 유명하다.한편, 채리나는 1995년 그룹 룰라로 데뷔해 ‘날개 잃은 천사’, ‘3!4!’ 등 시대를 풍미한 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 현재는 예능 프로그램 등을 통해 소탈한 매력을 보여주고 있다.온라인뉴스부