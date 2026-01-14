‘신세계家’ 애니, 팀 활동 7개월 만에…중대 결정 내렸다

5월까지 봄 학기 수강

그룹 올데이프로젝트의 애니가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25 뉴스1

혼성그룹 올데이프로젝트 멤버 애니(23·본명 문서윤)가 활동 중 학업을 재개한다.14일 소속사 더블랙레이블에 따르면 애니는 이달 중 미국 뉴욕에 있는 컬럼비아대학교에 복학한다. 애니는 미술사학과 시각예술학을 전공하고 있으며, 오는 5월까지 이어지는 봄 학기를 수강할 예정이다. 이로 인해 학기 종료 전까지는 팀 활동에 집중하기 어려울 전망이다.애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로, 그룹 원타임 출신 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블이 지난해 6월 론칭한 올데이프로젝트 멤버로 연예계에 데뷔했다. 그동안은 대학 휴학 상태로 팀 활동을 병행해왔다.앞서 애니는 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에 출연해 “부모님이 가수를 하고 싶으면 아이비리그에 들어가야 한다고 하셨다”며 대학 진학 배경을 밝힌 바 있다. 또 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 SAT(미국 대학 입학 자격 시험)에서 1600점 만점 중 1530점을 받았다고 공개해 화제를 모았다.온라인뉴스부