logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

방탄소년단, 정규 5집 제목은 ‘아리랑’…3월 20일 발매 확정

입력 2026 01 16 10:23 수정 2026 01 16 10:23
기사 소리로 듣기
다시듣기
방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공
방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공


전 세계가 기다려온 방탄소년단(BTS)이 마침내 완전체 컴백의 베일을 벗었다.

무려 3년 9개월이라는 긴 기다림 끝에 내놓는 이들의 선택은 가장 한국적이면서도 가장 보편적인 정서인 ‘아리랑’이다.

방탄소년단은 16일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 전격 발매한다고 발표했다.

총 14곡이 수록되는 이번 신보 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성, 음악팬들과 나누고 싶은 감정을 아우르는 제목이다. 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다뤄 전 세계인의 폭넓은 공감을 살 것으로 보인다.

소속사 빅히트 뮤직은 이번 앨범에 대해 “이들은 오랜만의 컴백을 앞두고 자연스럽게 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기에 주목했다”며 “한국에서 출발한 그룹이라는 정체성과 마음속에 크게 자리 잡은 그리움, 깊은 사랑을 음악에 녹이고자 했다. ‘아리랑’은 이러한 방탄소년단의 정체성과 신보의 정서를 상징적으로 보여준다”고 밝혔다.

방탄소년단은 그간 삼고무, 부채춤, 탈춤 등을 무대에 녹여내고 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 퍼포먼스를 선보이며 한국 문화의 아름다움을 알려왔다.

한편 방탄소년단은 오는 4월 9일 경기 고양종합운동장을 시작으로 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 달하는 K팝 사상 최다 회차 공연을 진행한다.

이번 투어에는 일본과 중동 일정이 추가될 예정이며, 미국 엘파소, 폭스버러, 알링턴, 볼티모어 등 다수의 대형 스타디움에 한국 가수 최초로 입성하는 진기록을 세우게 된다.

특히 이번 공연은 관객이 전 방향에서 아티스트를 마주할 수 있는 ‘360도 무대 연출’을 전면 도입해 ‘아미(ARMY)’들과 한층 더 밀접한 교감을 나눌 예정이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
방탄소년단 완전체 컴백까지의 기간은?
TodayBest

  1. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    thumbnail - 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  2. 장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말

    thumbnail - 장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말

  3. 면전서 “못생겼다” 10번 들은 여성, 성형 대신 ‘이것’ 바꿨을 뿐인데…모델 데뷔까지

    thumbnail - 면전서 “못생겼다” 10번 들은 여성, 성형 대신 ‘이것’ 바꿨을 뿐인데…모델 데뷔까지

  4. “호텔인 줄” 조정석, ♥거미와 거주하는 실제 집 전격 공개

    thumbnail - “호텔인 줄” 조정석, ♥거미와 거주하는 실제 집 전격 공개

  5. “엄마 품 아기 ‘길거리 납치’ 시도” 中여성 체포해보니…유괴 공포 어쩌나

    thumbnail - “엄마 품 아기 ‘길거리 납치’ 시도” 中여성 체포해보니…유괴 공포 어쩌나

  6. “부모집 사는 고학력男, ‘모태솔로 탈출’ 힘들어”…과학으로 입증됐다

    thumbnail - “부모집 사는 고학력男, ‘모태솔로 탈출’ 힘들어”…과학으로 입증됐다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved