윤혜진♥엄태웅 딸 엄지온, 13살에 170cm 엄마 키 추월할 기세

사진=윤혜진 인스타그램 캡처

배우 엄태웅과 발레리나 윤혜진의 딸 지온양의 훌쩍 자란 근황이 전해졌다.윤혜진은 20일 자신의 인스타그램을 통해 발리의 환상적인 노을을 배경으로 한 가족사진 여러 장을 게시했다. 그는 “십년 만에 왔는데 호텔도 생기고 키즈풀도 생겼는데 키즈 풀 쪽에 선셋 뷰는 말도 못 함, 황홀”이라며 10년이라는 세월이 흐른 뒤 다시 찾은 여행지의 변화에 감탄했다.이어 “어제의 선셋은 핑크빛으로 완전히 물들었는데 그냥 경이로울 뿐 너무 아름답다, 자연이 주는 아름다움은 따라올 수 없다”며 발리의 자연이 선사하는 압도적인 풍광에 매료된 심경을 전했다. 또한 “난 아직 현실 망각 중, 시간도 날짜도 아무것도 모르겠다, 이제 곧 끝나가네”라며 아쉬움과 행복감을 동시에 드러냈다.이번에 공개된 사진 중 가장 큰 화제를 모은 것은 단연 딸 엄지온양의 모습이다. 과거 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연 당시 전 국민의 사랑을 받았던 어린 꼬마 지온이는 어느덧 부모의 키를 위협할 만큼 훌쩍 자란 모습으로 등장해 모두를 놀라게 했다.특히 181cm인 엄태웅과 170cm 윤혜진의 키를 물려받은 딸 엄지온 양은 아직 13세임에도 불구하고 엄마 키를 따라잡을 정도로 큰 키를 자랑했다.모델을 연상케 하는 긴 다리와 독보적인 비율은 엄마 윤혜진의 우월한 유전자를 그대로 물려받았음을 증명했다.한편 2013년 결혼한 윤혜진과 엄태웅은 같은 해 딸 지온양을 품에 안았다. 현재 이들 가족은 유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’를 통해 꾸밈없는 일상을 보여주고 있다.온라인뉴스부