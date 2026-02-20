logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“2달 만에 -14kg” 케이윌, 확 달라진 얼굴…어떻게 뺐길래?

강경민 기자
입력 2026 02 20 10:18 수정 2026 02 20 10:18
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=유튜브 ‘형수는 케이윌’ 캡처
사진=유튜브 ‘형수는 케이윌’ 캡처


가수 케이윌이 체중 감량 과정과 요요 경험을 솔직하게 털어놨다.

케이윌은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’을 통해 체중 변화를 언급했다.

그는 “가장 많이 쪘을 때보다 14kg이 빠졌다”며 “지금은 3kg 정도 다시 올라 11kg 감량 상태”라고 밝혔다.

한때 90kg이 넘었다는 그는 “한창 살이 찔 때 이대로 나를 놓을 수 없다고 생각하고 위고비를 시작했다”며 “근데 위고비에 실패했는데 어처구니없이 요요가 왔다”고 말했다.

이어 “위고비가 나에게 준 건 술맛을 없게 해준 거다. 서운하고 슬퍼서 약을 끊었더니 살이 다시 쪘다”며 “술맛이 돌아왔고 요요가 시작됐다”고 덧붙였다.

사진=유튜브 ‘형수는 케이윌’ 캡처
사진=유튜브 ‘형수는 케이윌’ 캡처


이후 그는 방식을 바꿨다. 약물에 의존하기보다는 운동과 식단 관리에 집중했다. 그는 “그때 운동을 열심히 해서 체형을 만들어야겠다고 생각했다”며 “그러고 두 달 만에 14kg을 뺀 것”이라고 밝혔다.

그는 또 다른 다이어트 보조제를 병행했음을 인정하면서도 “보조제는 어디까지나 보조제일 뿐”이라고 선을 그었다.

그러면서 “운동은 운동대로 했고, 1일 1식을 했더니 살이 빠졌다”고 설명했다.

케이윌이 언급한 1일 1식은 일정 시간 공복을 유지하는 방식이다. 공복 시간이 길어지면 혈당이 낮아지고 혈당을 조절하는 호르몬인 인슐린 분비도 감소한다. 인슐린 수치가 낮아지면 우리 몸은 당 대신 지방을 에너지원으로 활용해 체지방 감소에 도움이 된다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
케이윌이 14kg 감량을 달성한 방법은?
TodayBest

  1. “모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국

    thumbnail - “모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국

  2. “콘돔 왜 안 껴요” 성병 감염자 폭증… “15~24세가 HIV 신규 35%” 태국 결국

    thumbnail - “콘돔 왜 안 껴요” 성병 감염자 폭증… “15~24세가 HIV 신규 35%” 태국 결국

  3. 성관계로 퍼지는 ‘희귀 곰팡이’에 美 비상…“수건 같이 쓰다가도 옮는다”

    thumbnail - 성관계로 퍼지는 ‘희귀 곰팡이’에 美 비상…“수건 같이 쓰다가도 옮는다”

  4. “양수 터졌다” 조산 위기 쌍둥이 임신부 병원 30곳서 거절…45㎞ 달려 출산

    thumbnail - “양수 터졌다” 조산 위기 쌍둥이 임신부 병원 30곳서 거절…45㎞ 달려 출산

  5. 법원, 윤석열에 무기징역…판결문에 ‘찰스 1세’ 등장한 이유

    thumbnail - 법원, 윤석열에 무기징역…판결문에 ‘찰스 1세’ 등장한 이유

  6. 누가 한가인? 파격 숏컷에 남장…김동준과 투샷 ‘소름’

    thumbnail - 누가 한가인? 파격 숏컷에 남장…김동준과 투샷 ‘소름’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved