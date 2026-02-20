logo
“성형에 1억 투자” 과거 얼굴 완전히 지운 연예인

강경민 기자
입력 2026 02 20 14:27 수정 2026 02 20 14:27
사진=이세영 인스타그램 캡처
사진=이세영 인스타그램 캡처


개그우먼 이세영이 달라진 외모 근황을 공개해 화제다.

이세영은 지난 19일 자신의 인스타그램에 “요즘 유행하는 집구석 프로필, 저도 한 번 찍어봤습니다만”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 한층 또렷해진 이목구비와 세련된 분위기를 자아내며 이미지 변신을 했다.

그는 올린 머리 스타일을 통해 이지적인 매력을 발산하는가 하면, 화이트 셔츠에 긴 생머리를 늘어뜨려 청순한 여배우 같은 분위기를 풍기기도 했다. 이전의 장난기 가득했던 모습과는 상반된 우아한 매력이 돋보인다.

사진=이세영 인스타그램 캡처
사진=이세영 인스타그램 캡처


그는 현재 출연 중인 TV조선 트로트 오디션 프로그램 ‘미스트롯4’에서도 성형 사실을 당당히 밝혀 눈길을 끌었다. 지난해 12월 25일 방송분에서 그는 “눈 두 번, 코 한 번, 교정 중”이라고 성형 사실을 고백했다.

또 과거 개인 유튜브 채널을 통해서도 쌍꺼풀 수술을 시작으로 코 성형, 가슴 확대 수술 등 다양한 성형과 시술에 1억원가량을 썼다고 밝힌 바 있다.

현재 이세영은 본업인 코미디를 넘어 ‘미스트롯4’를 통해 가수로서의 가능성도 입증하고 있다.

강경민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
