logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”

강경민 기자
입력 2026 02 23 09:27 수정 2026 02 23 09:27
기사 소리로 듣기
다시듣기
정동원. 뉴스1
정동원. 뉴스1


가수 정동원이 국방의 의무를 다하기 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.

소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 23일 정동원은 해병대 교육훈련단에 입소한다. 그는 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.

쇼플레이는 “정동원 군이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정”이라며 “건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다. 현장 혼잡을 방지하기 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않는 것으로 알려졌다.

정동원은 2019년 가요계에 데뷔한 이후 2020년 TV조선 트로트 서바이벌 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’에서 최종 5위에 오르며 전 국민적인 사랑을 받았다. 어린 나이임에도 깊은 감성과 뛰어난 가창력을 선보이며 ‘국민 손자’라는 타이틀을 얻었다.

그는 지난 5일 리메이크 미니 앨범 ‘소품집 Vol.2’를 발매했다. 이어 지난 13일에는 경기 고양 킨텍스에서 단독 팬 콘서트를 개최해 입대 전 직접 작별 인사를 건넸다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정동원이 입소하는 군 부대는 어디인가?
TodayBest

  1. 이준 “허락없이 반려견 안락사…수의사 멱살 잡아”

    thumbnail - 이준 “허락없이 반려견 안락사…수의사 멱살 잡아”

  2. 동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

    thumbnail - 동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

  3. 음주차량에 아들 귀가시키던 40대 가장 숨져… 50대 가해자 결국

    thumbnail - 음주차량에 아들 귀가시키던 40대 가장 숨져… 50대 가해자 결국

  4. 임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

    thumbnail - 임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

  5. 랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

    thumbnail - 랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

  6. “만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?

    thumbnail - “만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved