logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘문원♥’ 신지, 5월 결혼 앞두고 ‘운 터졌다’…“복권 당첨” 소식

강경민 기자
입력 2026 02 23 11:17 수정 2026 02 23 11:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=신지 인스타그램 캡처
사진=신지 인스타그램 캡처


그룹 코요태의 메인 보컬 신지가 결혼식을 앞두고 복권 당첨 소식을 전했다.

신지는 21일 자신의 인스타그램에 “엄마 나 복권 당첨됐어”라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게시했다. 해당 사진은 제1212회 로또 복권의 추첨 결과를 확인하는 화면을 캡처한 것이다. 확인 결과 그는 전체 당첨 번호 6개 중 4개를 정확히 맞히며 4등에 당첨되는 기쁨을 누렸다. 이에 따라 신지는 5만원의 당첨금을 수령하게 됐다.

큰 액수는 아니지만 결혼식을 앞둔 시점에서 찾아온 행운이라는 점에서 팬들의 축하가 이어지고 있다.

신지는 오는 5월 2일 7세 연하의 가수 문원과 결혼한다. 두 사람은 2024년 신지가 진행을 맡고 있던 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’에 문원이 게스트로 출연한 것을 계기로 연인 사이로 발전했다.

최근 두 사람은 개인 유튜브 채널을 통해 현재 혼전 동거 중인 신혼집을 공개하는 등 결혼 준비 과정을 공유하며 대중과 소통하고 있다.

한편 예비 신랑인 문원은 과거 이혼의 아픔을 겪었으며 슬하에 딸을 한 명 두고 있다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신지가 당첨된 로또 복권의 등수는?
TodayBest

  1. 이준 “허락없이 반려견 안락사…수의사 멱살 잡아”

    thumbnail - 이준 “허락없이 반려견 안락사…수의사 멱살 잡아”

  2. 동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

    thumbnail - 동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

  3. 음주차량에 아들 귀가시키던 40대 가장 숨져… 50대 가해자 결국

    thumbnail - 음주차량에 아들 귀가시키던 40대 가장 숨져… 50대 가해자 결국

  4. 임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

    thumbnail - 임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

  5. 랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

    thumbnail - 랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

  6. “만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?

    thumbnail - “만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved