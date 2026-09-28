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안소희·로이킴 첫 만남은 미국…10년째 ‘특별한 사이’였다

입력 2026 09 28 09:45 수정 2026 09 28 09:46
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유튜브 안소희 캡처
유튜브 안소희 캡처


원더걸스 출신 안소희가 가수 로이킴과의 친분을 공개했다.

안소희는 25일 자신의 유튜브 채널에 ‘10년지기 로이킴이랑 한남동에서 쇼핑하고 카페 나들이’라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 영상에는 로이킴이 등장, 시작부터 티키타카로 절친 무드를 보여줬다. 이날 안소희는 “사람들이 우리가 친한지 잘 모른다. 거의 10년이 됐다”라며 오랜 인연이라고 밝혔다. 로이킴은 “그때 누나 예뻤는데...”라며 장난을 치기도 했다.

또 안소희는 로이킴과의 첫 만남을 돌이키기도 했다. 안소희는 “처음 미국에서 만났을 때 엄청 귀여운 프라다 니트를 쇼핑하자마자 신이 나서 입고 왔다”라고 말했다.

온라인뉴스부
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