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“톰크루즈가 한강공원에?” 진짜였다…여성과 한밤 산책 ‘포착’

입력 2026 10 12 15:14 수정 2026 10 12 15:14
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미소짓는 톰 크루즈배우 톰 크루즈가 1일 서울 영등포구 콘래드서울에서 열린 영화 ‘디거’ 내한 기자간담회에 참석해 미소를 짓고 있다. 뉴스1
미소짓는 톰 크루즈
배우 톰 크루즈가 1일 서울 영등포구 콘래드서울에서 열린 영화 ‘디거’ 내한 기자간담회에 참석해 미소를 짓고 있다. 뉴스1


영화 홍보를 위해 한국을 찾은 할리우드 배우 톰 크루즈가 늦은 밤 서울 한강공원에서 산책하는 모습이 포착돼 화제다.

최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 ‘한강공원을 유유히 산책하고 간 톰 크루즈’라는 제목의 사진과 영상이 확산했다.

공개된 영상에서 톰 크루즈는 검은색 슈트 차림으로 한 여성과 대화를 나누며 한강변을 걷고 있다. 주변에는 경호원들이 일정한 거리를 유지하며 동행했다.

목격담에 따르면 톰 크루즈는 지난 2일 오후 9~10시쯤 마포대교와 서강대교 인근을 지나 여의도 윤중로 부근 국회 둔치까지 약 1시간 동안 산책한 뒤 차량을 타고 이동했다.

함께 산책한 여성은 영화 ‘디거’ 제작사 관계자로 알려졌다.

한편 톰 크루즈가 출연하는 영화 ‘디거’는 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독이 연출한 작품이다. 괴짜 재벌 디거 록웰이 소유한 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 균열이 전 세계적인 재앙으로 번지면서 벌어지는 이야기를 그린다.

온라인뉴스부
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