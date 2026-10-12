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팬에 “어쩌라고, 짜증나게” 막말한 아이돌…소속사 “부적절” 사과

입력 2026 10 12 21:12 수정 2026 10 12 21:12
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체이서 렌. 체이서 공식 인스타그램 캡처
체이서 렌. 체이서 공식 인스타그램 캡처


신인 보이그룹 ‘체이서(CHASER)’ 멤버 렌이 유료 팬 소통 플랫폼에서 부적절한 언행을 해 논란이 일자 소속사가 사과했다.

소속사 하울링엔터테인먼트는 12일 “렌의 부적절한 언행으로 인해 상처받으셨을 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “팬 여러분께 더욱 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드렸어야 함에도 불구하고, 경솔한 말과 행동으로 실망과 상처를 드린 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 전했다.

앞서 렌은 팬 소통 플랫폼‘에서 한 팬이 “계속 기다렸다”고 남긴 메시지에 “아 어쩌라고”, “왜 나한테 뭐라고 해 자꾸. 짜증 나게”라고 답한 것으로 알려졌다.

하울링엔터테인먼트는 “팬 여러분과 소통하는 과정에서 부적절한 언행을 보인 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”면서 “팬 여러분께서 보내주시는 관심과 사랑에 걸맞지 않은 행동이었다”고 고개를 숙였다.

이어 “앞으로 유사한 일이 재발하지 않도록 아티스트 교육 및 관리에 더욱 세심한 주의를 기울이겠다”고 전했다.

그러면서 “렌의 언행으로 상처받으신 팬 여러분께 다시 한번 사과드린다”고 거듭 사과했다.

렌이 속한 체이서는 5인조 보이 그룹으로 지난 2월 싱글 앨범 ‘스위트 라이크 슈가’(Sweet Like Sugar)를 발매하며 가요계에 데뷔했다.

5인조 보이그룹 체이서. 공식 인스타그램 캡처
5인조 보이그룹 체이서. 공식 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
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