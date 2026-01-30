logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 31일

입력 2026 01 30 01:33 수정 2026 01 30 01:33
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 가벼운 이동에 행운 따른다.

60년생 : 마음 가볍고 즐거운 하루.

72년생 : 가족에게 웃을 일 생긴다.

84년생 : 새로운 문이 열린다.

96년생 : 조용히 착실하게 준비하라.



49년생 : 무리한 일정은 조정하라.

61년생 : 가정에 온기가 필요하다.

73년생 : 금전 걱정은 줄여도 좋다.

85년생 : 적극적인 태도가 기회를 부른다.

97년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.

호랑이

50년생 : 성취와 보람이 함께한다.

62년생 : 욕심을 덜면 순조롭다.

74년생 : 일의 리듬이 안정적이다.

86년생 : 소득이 좋으니 흐뭇하다.

98년생 : 겸손하면 오히려 돋보인다.

토끼

51년생 : 경솔한 태도는 금물.

63년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄진다.

75년생 : 새로운 시도에 적절하다.

87년생 : 과장은 금물, 담백해야 한다.

99년생 : 피곤해도 운의 흐름이 좋다.



52년생 : 반가운 만남이 이어진다.

64년생 : 균형을 지켜야 한다.

76년생 : 언쟁은 피하고 미소를 택하라.

88년생 : 큰 욕심을 버려야 한다.

00년생 : 지금의 수고가 복이 된다.



53년생 : 건강 상태 잘 체크하라.

65년생 : 능력을 인정받아 기쁘다.

77년생 : 소망은 다음을 기약하라.

89년생 : 눈앞의 즐거움에 흔들리지 마라.

01년생 : 현상유지에 힘써라.



54년생 : 방심은 실수를 부른다.

66년생 : 좋은 운이 서서히 다가온다.

78년생 : 한박자 쉬어가도 좋다.

90년생 : 계약은 꼼꼼하게 체크하라.

02년생 : 걱정 없이 편안한 하루.



43년생 : 타인의 말에 흔들리지 마라.

55년생 : 자만심만 버리면 된다.

67년생 : 투자한 만큼 보람이 따른다.

79년생 : 이동과 이사에 유리하다.

91년생 : 의심보다는 신뢰를 키워라.

원숭이

44년생 : 휴식이 약이다.

56년생 : 긍정적인 태도가 필요하다.

68년생 : 애정은 대화로 지켜라.

80년생 : 협력하면 성과가 커진다.

92년생 : 힘차게 능력 발휘하라.



45년생 : 예상 못한 일이 일어난다.

57년생 : 상대 의견을 존중하라.

69년생 : 아랫사람과 조화를 이뤄라.

81년생 : 성급하게 서두르지 마라.

93년생 : 차분한 태도가 필요하다.



46년생 : 외출은 조심, 안전을 지켜라.

58년생 : 오만함은 내려두는 게 좋다.

70년생 : 노력한 만큼 빛이 보인다.

82년생 : 새로운 인연이 다가온다.

94년생 : 평온한 기운이 머물겠다.

돼지

47년생 : 바쁜 가운데도 기쁨이 크다.

59년생 : 분수를 지키면 복이 따른다.

71년생 : 안전이 최우선이다.

83년생 : 새로운 인연이 다가온다.

95년생 : 기쁨과 재운이 함께한다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

    thumbnail - 장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

  2. 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

    thumbnail - 전현무, 한혜진 앞에서 “연애는 비밀…결혼하면 모를까”

  3. 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

    thumbnail - 유재석 “지나치게 욕망적인 사람 안 맞아…확실히 힘들다”

  4. KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

    thumbnail - KCM, 13년 만에 공개한 아내 ‘역대급 미모’…“뉴진스 민지·올리비아 핫세 닮아”

  5. 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

    thumbnail - 李 “장관은 헌혈했나요?” 묻자…정은경 “두쫀쿠 받았습니다”

  6. 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견

    thumbnail - 여에스더♥ 홍혜걸 ‘대저택’ 실체…집안 곳곳서 ‘흉기’ 발견
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved