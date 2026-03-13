logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김연아 “날 사랑해줘”…‘♥고우림’ 말고 누구에게?

강경민 기자
입력 2026 03 13 10:14 수정 2026 03 13 10:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=김연아 인스타그램 캡처
사진=김연아 인스타그램 캡처


전 피겨스케이팅 선수 김연아가 사랑스러운 근황을 전했다.

김연아는 12일 자신의 인스타그램에 “나만 신난 강아지, 고양이와의 촬영. 날 사랑해줘”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 촬영장에서 강아지, 고양이와 교감하는 모습이 담겼다. 그는 강아지와 서로 다른 곳을 보며 앉아있는가 하면 고양이의 관심을 끌기 위해 장난감을 흔들며 시선을 유도하기도 했다.

사진 속 김연아는 편안한 차림으로 촬영을 하는 모습이다. 평소 공식 행사에서 보여주던 우아하고 단정한 이미지와 달리 친근한 분위기를 보여줬다.

사진=김연아 인스타그램 캡처
사진=김연아 인스타그램 캡처


한편 ‘피겨 여왕’이라는 수식어로 불리며 한국 피겨스케이팅의 역사를 새로 쓴 김연아는 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 현역에서 은퇴했다. 이후 스포츠 행사와 광고, 자선 활동 등 다양한 방면에서 활동하고 있다. 2022년에는 크로스오버 그룹 ‘포레스텔라’ 멤버 고우림과 결혼했다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김연아가 동물 촬영에서 보여준 분위기는?
TodayBest

  1. ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

    thumbnail - ‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

  2. 결혼 5년차…‘축구선수♥’ 오나미, 부부관계 횟수 “42”?

    thumbnail - 결혼 5년차…‘축구선수♥’ 오나미, 부부관계 횟수 “42”?

  3. 가수 김완선, 검찰 송치…5년간 미등록 기획사 운영한 혐의

    thumbnail - 가수 김완선, 검찰 송치…5년간 미등록 기획사 운영한 혐의

  4. 창원 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단…경찰 조사

    thumbnail - 창원 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단…경찰 조사

  5. “돈 안 버는 아내 식충이 같아”…외벌이 남편 글에 맞벌이 논쟁

    thumbnail - “돈 안 버는 아내 식충이 같아”…외벌이 남편 글에 맞벌이 논쟁

  6. “아침 식단에 ‘이것’만 추가하세요”…대장암 위험 ‘뚝’

    thumbnail - “아침 식단에 ‘이것’만 추가하세요”…대장암 위험 ‘뚝’
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved