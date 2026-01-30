[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 7일 토요일(음력 12월 20일, 임자일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 7일 토요일(음력 12월 20일, 임자일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 쥐(임자)’의 날입니다. 깊은 바다나 큰 호수처럼 물의 기운이 매우 강한 날입니다. 지혜롭고 유연한 처세술이 빛을 발하지만, 물이 너무 많으면 넘칠 수 있듯이 과도한 욕심이나 감정 과잉은 자제해야 합니다. 주말을 맞아 차분하게 휴식을 취하거나 물가로 나들이를 가기에도 좋은 날입니다.-쥐띠 (자)자신의 날을 맞아 물 만난 고기처럼 활력이 넘칩니다. 리더십을 발휘하고 주도적으로 일을 처리하기 좋지만, 자기주장이 너무 강하면 주변과 마찰이 생길 수 있으니 유의하세요.1948년생: 아랫사람의 의견을 수용하면 존경받고 일도 잘 풀립니다.1960년생: 그동안 미뤄왔던 일을 처리하기에 좋은 날입니다. 속전속결!1972년생: 친구나 지인과의 모임에서 주인공이 되어 분위기를 이끕니다.1984년생: 경쟁자가 나타나도 당황하지 마세요. 실력으로 충분히 이길 수 있습니다.1996년생: 이성에게 인기가 많아지는 날입니다. 적극적으로 마음을 표현해 보세요.-소띠 (축)쥐와 소는 찰떡궁합(육합)입니다. 귀인의 도움으로 일이 술술 풀리고, 사랑과 재물운이 모두 따르는 기분 좋은 토요일입니다.1949년생: 집안이 평안하고 자녀에게 기쁜 소식을 듣게 됩니다.1961년생: 생각지 못한 곳에서 이익이 생기거나 선물을 받습니다.1973년생: 부부 금슬이 좋아지고, 연인과는 데이트하기 최적의 날입니다.1985년생: 직장 동료나 친구의 도움으로 고민거리가 해결됩니다.1997년생: 소개팅이나 미팅 제안이 온다면 무조건 나가보세요.-호랑이띠 (인)물(쥐)이 나무(호랑이)를 키워주는 형국이라 에너지가 상승합니다. 새로운 것을 배우거나 여행을 떠나기에 아주 좋은 날입니다.1950년생: 건강 컨디션이 좋습니다. 가벼운 등산이나 산책을 추천합니다.1962년생: 귀한 손님을 맞이하거나 반가운 연락을 받습니다.1974년생: 당신의 능력을 인정받을 기회가 옵니다. 자신감을 가지세요.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운이 따릅니다. 집에만 있지 마세요.1998년생: 친구들과의 여행이나 모임에서 즐거운 추억을 만듭니다.-토끼띠 (묘)쥐와 토끼는 서로 무례해질 수 있는 관계(형살)입니다. 의도치 않게 상대방에게 상처를 주거나, 반대로 상처를 받을 수 있으니 언행을 부드럽게 해야 합니다.1951년생: 건강, 특히 신장이나 방광 계통에 유의하고 무리하지 마세요.1963년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 주관을 지키는 것이 중요합니다.1975년생: 부부나 연인 사이에 오해가 생길 수 있으니 대화할 때 조심하세요.1987년생: 직장이나 모임에서 구설수에 오를 수 있으니 튀는 행동은 자제하세요.1999년생: 충동적인 만남이나 유혹을 조심해야 합니다. 후회할 수 있습니다.-용띠 (진)쥐와 용은 물의 기운으로 합(삼합)을 이룹니다. 흐름을 타면 거칠 것이 없는 대길의 운세입니다. 당신의 포부를 펼쳐보세요.1952년생: 명예운이 높아져 주변의 추앙을 받거나 감투를 씁니다.1964년생: 사업상 좋은 계약이 성사되거나 투자 수익을 기대할 수 있습니다.1976년생: 협력자를 만나 일이 일사천리로 진행됩니다. 팀워크가 빛납니다.1988년생: 그동안 준비했던 일을 시작하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 시험 합격이나 취업 등 목표 달성의 기운이 강합니다.-뱀띠 (사)물(쥐)이 불(뱀)을 끄려 하니 심리적인 압박감을 느낄 수 있습니다. 일이 뜻대로 되지 않아 답답해도 참고 기다리는 지혜가 필요합니다.1953년생: 스트레스로 인한 두통이나 소화불량을 주의하세요.1965년생: 금전 거래는 피하는 것이 좋습니다. 손해를 볼 수 있습니다.1977년생: 직장에서 상사의 눈치를 볼 일이 생기니 처신을 잘해야 합니다.1989년생: 연인과 다툼수가 있으니 오늘은 데이트를 피하거나 일찍 귀가하세요.2001년생: 감정 기복이 심해질 수 있습니다. 차분하게 마인드 컨트롤하세요.-말띠 (오)오늘은 쥐와 말이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 싸움이라 사고수나 다툼이 잦을 수 있으니 매사 조심하고 안전을 최우선으로 하세요.1954년생: 혈압 관리에 신경 쓰고, 욱하는 성질을 죽여야 건강을 지킵니다.1966년생: 운전 시 접촉 사고나 시비가 붙을 수 있으니 방어운전 하세요.1978년생: 직장에서 부당한 대우를 받아도 오늘은 참는 것이 이득입니다.1990년생: 연인이나 배우자와 큰 싸움이 될 수 있으니 자존심을 버리세요.2002년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 말을 아끼세요.-양띠 (미)쥐와 양은 서로 원망하는 관계(원진)입니다. 별일 아닌 일에 예민해지고 남 탓을 하기 쉽습니다. 마음을 너그럽게 가지세요.1955년생: 가족에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 대화로 푸세요.1967년생: 믿었던 사람에게 실망할 수 있으니 기대를 낮추세요.1979년생: 직장에서 따돌림이나 소외감을 느낄 수 있으나 신경 쓰지 마세요.1991년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이만 멀어집니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않고 잡생각이 많아지는 날입니다.-원숭이띠 (신)쥐와 원숭이는 아주 좋은 파트너(삼합)입니다. 당신의 재주와 쥐의 지혜가 만나 시너지 효과를 냅니다. 활기차고 즐거운 주말입니다.1956년생: 생각지 못한 용돈이나 선물이 들어와 기분이 좋습니다.1968년생: 귀인이 나타나 어려움을 해결해주니 근심이 사라집니다.1980년생: 직장에서 능력을 인정받고 성과를 냅니다. 승승장구!1992년생: 새로운 취미를 시작하거나 동호회 활동을 하기에 좋습니다.2004년생: 친구들과의 우정이 더욱 돈독해지고 인기인이 됩니다.-닭띠 (유)쥐와 닭은 서로 깨지는 관계(파살)입니다. 약속이 어긋나거나 계획에 차질이 생길 수 있으니 유연하게 대처하세요. 과도한 음주는 피하는 것이 좋습니다.1957년생: 건강 관리에 유의하고 특히 호흡기 질환을 조심하세요.1969년생: 중요한 물건을 잃어버릴 수 있으니 소지품 단속을 잘하세요.1981년생: 계획했던 일이 지연되거나 취소될 수 있습니다. 플랜 B를 준비하세요.1993년생: 술자리에서 말 실수를 할 수 있으니 과음을 삼가세요.2005년생: 친구와 사소한 오해로 서먹해질 수 있습니다. 먼저 사과하세요.-개띠 (술)흙(개)이 물(쥐)을 가두는 형국이라 책임감이 무거워집니다. 바쁜 하루가 예상되지만 성실하게 임하면 보람을 느낍니다.1958년생: 집안일로 신경 쓸 일이 많아지지만 잘 해결됩니다.1970년생: 금전적인 지출이 늘어날 수 있으니 지갑 사정을 살피세요.1982년생: 직장에서 궂은일을 도맡아 하게 되지만 평판은 좋아집니다.1994년생: 연인을 위해 봉사하는 날입니다. 배려심을 발휘하세요.2006년생: 학업이나 아르바이트에 집중해야 할 때입니다. 딴짓 금물.-돼지띠 (해)같은 물의 기운이라 친구처럼 편안합니다. 대인관계가 원만하고 주변 사람들과 어울려 즐거운 시간을 보내기에 좋습니다.1959년생: 오랜 지인을 만나 회포를 풀고 즐거운 대화를 나눕니다.1971년생: 마음이 맞는 사람들과 모임을 가지면 행운이 따릅니다.1983년생: 혼자보다는 여럿이 함께할 때 시너지가 납니다. 협력하세요.1995년생: 이성운이 좋습니다. 자연스러운 만남을 기대해 보세요.2007년생: 컨디션이 좋고 의욕이 넘치니 무엇을 해도 즐겁습니다.