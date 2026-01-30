[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 2월 9일 월요일(음력 12월 22일, 갑인일)

2026년 2월 9일 월요일(음력 12월 22일, 갑인일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 호랑이(갑인)’의 날입니다. 하늘과 땅이 모두 거목(巨木)의 기운으로 가득 차 있어, 곧게 뻗어 나가는 나무처럼 추진력과 독립심이 강해지는 날입니다. 한 주를 시작하는 월요일, 호랑이의 기상으로 힘차게 시작해 보세요. 다만, 너무 강직하면 부러질 수 있으니 융통성도 발휘하는 것이 좋습니다.-쥐띠 (자)당신의 재능과 아이디어를 밖으로 표출하기에 좋은 날입니다. 활동력이 왕성해지지만, 그만큼 체력 소모도 크니 컨디션 조절을 잘해야 합니다.1948년생: 아랫사람의 일에 너무 간섭하지 말고 지켜보는 것이 돕는 길입니다.1960년생: 새로운 일을 계획하고 있다면 긍정적인 신호가 옵니다.1972년생: 직장에서 당신의 창의적인 제안이 채택되거나 호평을 받습니다.1984년생: 너무 앞서 나가면 주변의 시기를 살 수 있으니 속도 조절이 필요합니다.1996년생: 연애운이 좋습니다. 마음에 드는 사람에게 적극적으로 다가가도 좋습니다.-소띠 (축)호랑이의 기세에 눌려 다소 위축될 수 있습니다. 내 뜻대로 일이 풀리지 않아 답답하더라도 묵묵히 자리를 지키는 것이 상책입니다.1949년생: 건강 관리에 유의하고, 특히 위장병을 조심하세요.1961년생: 고집을 부리면 고립됩니다. 주변 사람들의 의견을 경청하세요.1973년생: 직장에서 책임감이 무거워지는 날입니다. 스트레스를 잘 다스리세요.1985년생: 금전 지출이 늘어날 수 있습니다. 불필요한 소비를 줄이세요.1997년생: 친구나 동료와 비교하지 마세요. 당신만의 속도가 중요합니다.-호랑이띠 (인)자신의 날을 만나 물 만난 물고기처럼 활력이 넘칩니다. 리더십을 발휘하고 주도적으로 일을 처리하면 큰 성과를 얻을 수 있습니다.1950년생: 옛 친구를 만나 회포를 풀고 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 명예운이 따르니 모임에서 중요한 직책을 맡거나 추대 받습니다.1974년생: 사업가는 매출이 오르고, 직장인은 능력을 인정받습니다.1986년생: 경쟁자가 나타나도 당당하게 맞서세요. 승리는 당신의 것입니다.1998년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 시작이 반입니다.-토끼띠 (묘)호랑이와 토끼는 같은 나무의 기운으로 서로 힘이 되어줍니다. 대인관계가 원만해지고, 협력자를 만나 일을 쉽게 처리합니다.1951년생: 집안이 화목하고 자녀에게 기쁜 소식이 들려옵니다.1963년생: 뜻밖의 귀인이 나타나 도움을 주니 근심이 사라집니다.1975년생: 팀 프로젝트에서 좋은 성과를 거두고 동료애가 깊어집니다.1987년생: 친구들과의 모임이나 약속이 생활의 활력소가 됩니다.1999년생: 인기가 많아지고 주변 사람들의 호감을 사는 날입니다.-용띠 (진)호랑이와 용은 서로 경쟁하는 관계(용호상박)입니다. 자존심 대결을 피하고 실리를 추구하는 것이 현명합니다.1952년생: 남의 말에 일희일비하지 말고 주관을 지키세요.1964년생: 투자나 금전 거래는 신중해야 합니다. 손실 위험이 있습니다.1976년생: 직장에서 라이벌과 부딪칠 수 있으나 유연하게 대처하세요.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 먼저 양보하세요.2000년생: 학업에 집중이 잘 안 되고 마음이 붕 뜰 수 있습니다.-뱀띠 (사)호랑이와 뱀은 서로 해를 끼치거나 꼬일 수 있는 관계(인사형)입니다. 성급하게 행동하면 실수가 따르고, 은혜를 원수로 갚는 사람이 있을 수 있으니 주의하세요.1953년생: 건강, 특히 심혈관 계통에 유의하고 안정을 취하세요.1965년생: 믿었던 사람에게 배신감을 느낄 수 있으니 비밀은 지키세요.1977년생: 일이 잘 풀리는 듯하다가 막힐 수 있습니다. 끝까지 긴장을 늦추지 마세요.1989년생: 말 한마디로 구설수에 오를 수 있으니 언행을 각별히 조심해야 합니다.2001년생: 유혹에 빠지기 쉬운 날입니다. 중심을 잘 잡으세요.-말띠 (오)호랑이와 말은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 열정에 호랑이의 추진력이 더해져 거침없이 나아가는 대길의 날입니다.1954년생: 아랫사람에게 덕을 베풀면 존경과 칭송을 받습니다.1966년생: 꼬였던 문제가 술술 풀리고 해결의 실마리를 찾습니다.1978년생: 직장에서 승진이나 포상 등 좋은 기회가 찾아옵니다.1990년생: 솔로라면 이상형을 만날 수 있는 운명적인 날입니다.2002년생: 친구들과의 여행이나 모임이 행운을 가져다줍니다.-양띠 (미)호랑이가 흙(양)을 누르는 형국이라 압박감을 느낄 수 있습니다. 무리한 욕심을 버리고 현상 유지에 힘쓰는 것이 좋습니다.1955년생: 금전 손실이 우려되니 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1967년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 피하세요. 이겨도 상처만 남습니다.1979년생: 직장에서 업무량이 많아 야근할 수 있습니다. 체력 관리를 잘하세요.1991년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이가 멀어집니다.2003년생: 공부가 손에 잡히지 않으니 잠시 머리를 식히고 오세요.-원숭이띠 (신)오늘은 호랑이와 원숭이가 정면으로 충돌하는 날(인신충)입니다. 변화와 변동이 심하고, 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심하고 안전을 최우선으로 하세요.1956년생: 장거리 이동이나 운전은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1968년생: 부부 싸움이 커질 수 있으니 욱하는 성질을 죽이세요.1980년생: 직장에서 상사나 동료와 마찰이 생길 수 있습니다. 참는 것이 이깁니다.1992년생: 계획했던 일이 틀어질 수 있습니다. 플랜 B를 준비하세요.2004년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 말을 아끼세요.-닭띠 (유)호랑이와 닭은 서로 예민하게 만드는 관계(원진)입니다. 별일 아닌 일에 스트레스를 받고 까칠해질 수 있으니 마인드 컨트롤이 필요합니다.1957년생: 신경성 두통이나 불면증을 조심하세요. 따뜻한 차를 마시며 휴식하세요.1969년생: 가까운 사람에게 섭섭한 마음이 들 수 있습니다. 기대를 낮추세요.1981년생: 자신의 능력을 과시하다가 망신을 당할 수 있으니 겸손하세요.1993년생: 연인과 감정 싸움을 피하세요. 오늘은 떨어져 있는 것도 방법입니다.2005년생: 충동적인 행동이나 소비는 후회를 부릅니다. 자제하세요.-개띠 (술)호랑이와 개는 좋은 파트너(삼합)입니다. 든든한 지원군을 얻거나 협력하여 좋은 성과를 냅니다. 신뢰가 쌓이는 하루입니다.1958년생: 마음이 편안하고 가정이 화목하니 더 바랄 것이 없습니다.1970년생: 귀인의 도움으로 재물운이 상승합니다.1982년생: 직장에서 당신의 성실함을 인정받고 신뢰를 얻습니다.1994년생: 친구나 선배의 조언이 큰 도움이 됩니다. 귀담아들으세요.2006년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 날입니다.-돼지띠 (해)호랑이와 돼지는 최고의 단짝(육합)입니다. 서로를 이해하고 도와주니 모든 일이 순조롭게 풀리고 사랑과 우정이 깊어집니다.1959년생: 주변 사람들과 음식을 나누며 정을 쌓기에 좋은 날입니다.1971년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다. 기분 좋은 날입니다.1983년생: 창의적인 아이디어가 떠올라 업무에 적용하면 좋은 결과를 냅니다.1995년생: 마음에 드는 이성이 있다면 용기 내어 고백해 보세요.2007년생: 컨디션이 좋고 의욕이 넘치니 무엇을 해도 즐겁습니다.