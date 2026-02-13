[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 15일

48년생 : 수입이 늘어 마음이 한결 가벼워진다.60년생 : 추진하는 일마다 이득이 스며든다.72년생 : 너무 큰 계획은 줄이고 흐름을 지켜봐라.84년생 : 놓친 기회도 다른 형태로 돌아올 수 있다.96년생 : 기쁜 소식이 바쁜 하루를 선물해 준다.49년생 : 서로 협력하면 기대 이상의 결과가 난다.61년생 : 운이 도와 원하는 방향으로 흘러간다.73년생 : 좋은 면과 아쉬운 면이 함께 보이겠다.85년생 : 작은 투자에서 의외의 기쁨을 얻을 수 있다.97년생 : 친한 사이에도 부드러운 말이 필요하다.호랑이50년생 : 행운이 따라와 마음이 든든한 하루.62년생 : 과한 욕심은 줄이고 현재를 지켜라.74년생 : 존중받는 자리에 설 수 있는 기운.86년생 : 모든 일은 마음먹기에 따라 달라진다.98년생 : 막혔던 일이 풀려 안도의 숨을 쉬겠다.토끼51년생 : 세운 계획이 차분히 이루어지는 날.63년생 : 일이 꼬이면 차분히 순서를 다시 세워라.75년생 : 약속이 취소되어도 다른 기회가 온다.87년생 : 가까운 이와의 시비는 웃으며 넘겨라.99년생 : 적당한 변화가 새로운 활력이 되어준다.52년생 : 하루 종일 웃을 일이 이어진다.64년생 : 투자는 필요하지만 조금 더 신중하라.76년생 : 씀씀이는 조절하고 마음은 넉넉히 가져라.88년생 : 사람 냄새 나는 태도가 좋은 인연을 부른다.00년생 : 약속에 차질이 생겨도 부드럽게 풀린다.53년생 : 일정에 차질이 있어도 다시 맞춰진다.65년생 : 옳지 않은 일에는 물러서는 게 좋다.77년생 : 때를 기다리면 자연스레 길이 열린다.89년생 : 경솔한 행동은 줄이고 여유를 지켜라.01년생 : 마무리를 정성껏 하면 편안해진다.54년생 : 깊이 생각한 뒤 결정하면 후회가 적다.66년생 : 소중한 관계가 한층 가까워진다.78년생 : 욕심을 덜면 마음이 훨씬 가벼워진다.90년생 : 사소한 말다툼도 피하는 게 좋다.02년생 : 소문이 두렵다면 말을 줄여라.43년생 : 걱정이 많아도 점차 옅어져 간다.55년생 : 순리에 맡기면 예상보다 행운이 커진다.67년생 : 끝까지 인내하면 스스로가 자랑스러워진다.79년생 : 주변 도움으로 하루가 한결 수월해진다.91년생 : 좋은 시기를 놓치지 않도록 준비를 서둘러라.원숭이44년생 : 새로운 일거리가 들어와 활력이 생긴다.56년생 : 재물이 넉넉해져 마음의 여유가 커진다.68년생 : 정보를 잘 활용하면 한발 앞서 나갈 수 있다.80년생 : 새로운 투자보다는 지금을 지키는 편이 좋다.92년생 : 가벼운 마음으로 하루를 시작해라.45년생 : 꼬여 있던 일의 실마리가 서서히 보인다.57년생 : 분수만 지키면 행운이 곁에 머물겠다.69년생 : 남의 단점도 감싸줄 여유를 가져봐라.81년생 : 성과가 적어도 과정을 믿으면 안심된다.93년생 : 건강 신호를 살피며 몸을 먼저 챙겨라.46년생 : 말보다 행동이 빛나는 날.58년생 : 가족과의 거리는 배려로 천천히 조율해라.70년생 : 가까운 이와 상의하면 답이 한결 또렷해진다.82년생 : 어려운 일도 스스로 설 힘을 기르기 좋다.94년생 : 결과가 좋아 주변에서 박수가 이어진다.돼지47년생 : 가까운 사람도 너무 믿지 마라.59년생 : 작은 변화가 삶에 새로운 바람을 넣어준다.71년생 : 귀인의 도움으로 반가운 기회가 찾아온다.83년생 : 어려움도 점차 안정을 찾아간다.95년생 : 큰 변동은 미루고 현재를 다지는 날로 삼아라.