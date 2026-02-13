logo
[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 16일

입력 2026 02 13 01:25 수정 2026 02 13 01:25
48년생 : 마음을 가라앉히면 일들이 차분해진다.

60년생 : 뜻하지 않은 기쁨이 찾아와 미소가 난다.

72년생 : 재물운이 부드럽게 따라와 든든하다.

84년생 : 욕심을 줄이면 필요한 것은 채워진다.

96년생 : 선택 전에 한 번 더 생각하라.



49년생 : 남을 부러워하기보다 나를 돌보면 좋다.

61년생 : 내 이야기는 조용히 아껴두면 유리하다.

73년생 : 사람을 사귈 땐 마음을 천천히 열어봐라.

85년생 : 손해처럼 보여도 경험이 쌓이는 날이다.

97년생 : 남의 감정싸움에는 가볍게 거리를 둬라.

호랑이

50년생 : 주변에서 도움과 신뢰가 따라준다.

62년생 : 결과가 아쉬워도 과정에 의미가 있다.

74년생 : 갈등 상황에서는 한 걸음 물러서 봐라.

86년생 : 망설임을 줄이면 좋은 기회를 잡겠다.

98년생 : 바깥활동에서 반가운 즐거움이 생긴다.

토끼

51년생 : 정성을 다하면 기대 이상의 소득이 있다.

63년생 : 계획을 분명히 세우면 마음이 안정된다.

75년생 : 새로운 일은 준비만 해두어도 충분하다.

87년생 : 하는 일에 탄력이 붙어 흐름이 좋다.

99년생 : 감정적인 말은 삼키고 미소로 넘겨라.



52년생 : 정도를 지키면 주변 신뢰가 깊어진다.

64년생 : 맡겨진 역할에 책임을 다하면 든든하다.

76년생 : 안정이 우선이니 조급한 선택은 금물.

88년생 : 욕심은 덜어내고 필요한 것부터 챙겨라.

00년생 : 시작한 일은 끝까지 해내면 큰 힘이 된다.



53년생 : 근심이 서서히 옅어져 마음이 편안하다.

65년생 : 바랐던 일이 늦게라도 이루어진다.

77년생 : 가벼운 이동이 기분 전환에 도움 된다.

89년생 : 서두르지 말고 지금 상태를 지켜보라.

01년생 : 순서를 천천히 지키면 실수가 줄어든다.



54년생 : 언성이 높아질 땐 잠시 숨을 골라라.

66년생 : 상대를 존중하면 대화가 훨씬 부드럽다.

78년생 : 과한 소비는 줄이고 마음의 여유를 지켜라.

90년생 : 의리보다 상황을 먼저 살피면 도움 된다.

02년생 : 익숙지 않은 일엔 조용히 배우는 편이 낫다.



43년생 : 꾸준함이 오늘 하루를 든든히 지켜준다.

55년생 : 친한 이들과의 인연이 큰 힘이 된다.

67년생 : 오해가 두렵다면 애매한 말은 피해라.

79년생 : 남의 문제는 조언만 하고 깊게 엮이지 마라.

91년생 : 들뜬 분위기에서도 중심을 지키면 좋다.

원숭이

44년생 : 도와준 일도 결국 좋은 인연으로 돌아온다.

56년생 : 오늘은 운이 도와 마음이 한결 가볍다.

68년생 : 건강 관리에 신경 쓰면 몸이 더 가벼워진다.

80년생 : 힘써 쌓은 성과가 쉽게 무너지지 않겠다.

92년생 : 익숙한 일에서 기분 좋은 성취가 보인다.



45년생 : 실속은 차분히 챙겨야 한다.

57년생 : 자리와 역할을 생각하며 행동하라.

69년생 : 과한 욕심은 줄이고 이미 얻은 것에 감사하라.

81년생 : 인간관계에서 반가운 소식이 들려온다.

93년생 : 주변과 보조를 맞추면 일이 매끄럽다.



46년생 : 서로를 배려할 때 가정이 더욱 편안하다.

58년생 : 내 생각을 지키되 표현은 부드럽게 해라.

70년생 : 마음이 놓이는 편안한 하루가 되기 쉽다.

82년생 : 소소한 바람이 이뤄져 미소가 번진다.

94년생 : 가벼운 약속 자리에서 즐거운 인연이 있다.

돼지

47년생 : 사람들과 어울리면 마음이 한층 밝아진다.

59년생 : 일은 욕심내지 말고 몸을 먼저 살펴봐라.

71년생 : 새 배움에 도전하기 좋은 날이다.

83년생 : 조급하지 않아도 곧 풀린다.

95년생 : 예의를 다하면 보답이 돌아온다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
