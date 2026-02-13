[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 16일

48년생 : 마음을 가라앉히면 일들이 차분해진다.60년생 : 뜻하지 않은 기쁨이 찾아와 미소가 난다.72년생 : 재물운이 부드럽게 따라와 든든하다.84년생 : 욕심을 줄이면 필요한 것은 채워진다.96년생 : 선택 전에 한 번 더 생각하라.49년생 : 남을 부러워하기보다 나를 돌보면 좋다.61년생 : 내 이야기는 조용히 아껴두면 유리하다.73년생 : 사람을 사귈 땐 마음을 천천히 열어봐라.85년생 : 손해처럼 보여도 경험이 쌓이는 날이다.97년생 : 남의 감정싸움에는 가볍게 거리를 둬라.호랑이50년생 : 주변에서 도움과 신뢰가 따라준다.62년생 : 결과가 아쉬워도 과정에 의미가 있다.74년생 : 갈등 상황에서는 한 걸음 물러서 봐라.86년생 : 망설임을 줄이면 좋은 기회를 잡겠다.98년생 : 바깥활동에서 반가운 즐거움이 생긴다.토끼51년생 : 정성을 다하면 기대 이상의 소득이 있다.63년생 : 계획을 분명히 세우면 마음이 안정된다.75년생 : 새로운 일은 준비만 해두어도 충분하다.87년생 : 하는 일에 탄력이 붙어 흐름이 좋다.99년생 : 감정적인 말은 삼키고 미소로 넘겨라.52년생 : 정도를 지키면 주변 신뢰가 깊어진다.64년생 : 맡겨진 역할에 책임을 다하면 든든하다.76년생 : 안정이 우선이니 조급한 선택은 금물.88년생 : 욕심은 덜어내고 필요한 것부터 챙겨라.00년생 : 시작한 일은 끝까지 해내면 큰 힘이 된다.53년생 : 근심이 서서히 옅어져 마음이 편안하다.65년생 : 바랐던 일이 늦게라도 이루어진다.77년생 : 가벼운 이동이 기분 전환에 도움 된다.89년생 : 서두르지 말고 지금 상태를 지켜보라.01년생 : 순서를 천천히 지키면 실수가 줄어든다.54년생 : 언성이 높아질 땐 잠시 숨을 골라라.66년생 : 상대를 존중하면 대화가 훨씬 부드럽다.78년생 : 과한 소비는 줄이고 마음의 여유를 지켜라.90년생 : 의리보다 상황을 먼저 살피면 도움 된다.02년생 : 익숙지 않은 일엔 조용히 배우는 편이 낫다.43년생 : 꾸준함이 오늘 하루를 든든히 지켜준다.55년생 : 친한 이들과의 인연이 큰 힘이 된다.67년생 : 오해가 두렵다면 애매한 말은 피해라.79년생 : 남의 문제는 조언만 하고 깊게 엮이지 마라.91년생 : 들뜬 분위기에서도 중심을 지키면 좋다.원숭이44년생 : 도와준 일도 결국 좋은 인연으로 돌아온다.56년생 : 오늘은 운이 도와 마음이 한결 가볍다.68년생 : 건강 관리에 신경 쓰면 몸이 더 가벼워진다.80년생 : 힘써 쌓은 성과가 쉽게 무너지지 않겠다.92년생 : 익숙한 일에서 기분 좋은 성취가 보인다.45년생 : 실속은 차분히 챙겨야 한다.57년생 : 자리와 역할을 생각하며 행동하라.69년생 : 과한 욕심은 줄이고 이미 얻은 것에 감사하라.81년생 : 인간관계에서 반가운 소식이 들려온다.93년생 : 주변과 보조를 맞추면 일이 매끄럽다.46년생 : 서로를 배려할 때 가정이 더욱 편안하다.58년생 : 내 생각을 지키되 표현은 부드럽게 해라.70년생 : 마음이 놓이는 편안한 하루가 되기 쉽다.82년생 : 소소한 바람이 이뤄져 미소가 번진다.94년생 : 가벼운 약속 자리에서 즐거운 인연이 있다.돼지47년생 : 사람들과 어울리면 마음이 한층 밝아진다.59년생 : 일은 욕심내지 말고 몸을 먼저 살펴봐라.71년생 : 새 배움에 도전하기 좋은 날이다.83년생 : 조급하지 않아도 곧 풀린다.95년생 : 예의를 다하면 보답이 돌아온다.