[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 25일 목요일(음력 5월 10일, 경오일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

6월의 싱그러운 에너지가 짙어지는 6월 25일 목요일입니다. 오늘 하루는 드넓은 평원을 힘차게 달리는 하얀 말처럼, 당신의 일상에 거침없는 활력과 눈부신 성취가 가득하기를 기원합니다.2026년 6월 25일 목요일(음력 5월 10일, 경오일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘하얀 말(경오)’의 날입니다. 단단하고 차가운 쇠(경금) 아래 뜨겁게 타오르는 불꽃(오화)을 품은 맹렬한 말의 형상입니다. 겉보기에는 냉철하고 이성적이지만, 내면에는 엄청난 추진력과 뜨거운 열정이 들끓고 있는 날입니다. 화극금(火克金)의 기운이 겹쳐 스스로를 단련하고 어려운 과제를 돌파해 내는 능력이 아주 탁월합니다. 다만 목표를 향해 달리는 속도가 너무 빨라 주변을 놓칠 수 있으니, 한 템포 쉬어가며 동료들을 챙기는 부드러운 넉넉함이 목요일의 운을 크게 틔워줍니다.● 쥐띠 (자)오늘은 말과 쥐가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 다툼이라 감정의 기복이 심해지고 예상치 못한 마찰이 생길 수 있으니, 무조건 한 발짝 물러서서 관망하는 것이 상책입니다.1948년생: 내 잣대로만 상황을 판단하지 말고 주변 사람의 이야기를 끝까지 경청하는 여유가 필요합니다.1960년생: 섣부른 약속이나 무리한 외출은 피로만 부릅니다. 철저히 내실을 단속하고 집에서 체력을 비축하세요.1972년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제나 복잡한 연구에 집중이 잘 안 될 수 있습니다. 억지로 붙잡고 있기보다 맑은 공기를 마시며 뇌를 환기시키세요.1984년생: 직장에서 동료와 업무 처리 방식을 두고 쓸데없는 자존심 대결을 할 수 있습니다. 쿨하게 한 발 양보하세요.1996년생: 스트레스 해소를 핑계로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다. 지출에 주의하세요.● 소띠 (축)말과 소는 서로 원망하고 예민하게 신경을 긁는 껄끄러운 관계(원진살/귀문관살)입니다. 사소한 말 한마디가 큰 섭섭함으로 번질 수 있으니, 특히 가족 간의 대화에서 단어 선택에 각별한 애정을 담아야 합니다.1949년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있으니 무리한 일정은 취소하고 집에서 편안하게 휴식하세요.1961년생: 금전적인 지출이 생길 수 있으니 외출 시 지갑 사정을 한 번 더 꼼꼼하게 점검해야 합니다.1973년생: 사춘기인 중학교 2학년 아들과 대화할 때 “가족이니까”라고 뭉뚱그려 이해를 바라기보다, “내 아들이니까”라는 마음으로 먼저 다정하게 다가가면 굳건한 유대감이 생깁니다.1985년생: 내 의견만 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 동료의 조언을 둥글게 수용하는 넉넉함이 필요합니다.1997년생: 시끌벅적한 곳보다는 조용한 공간에서 자기계발에 몰두하며 멘탈을 다지는 것이 낫습니다.● 호랑이띠 (인)말과 호랑이는 눈빛만 봐도 통하는 최고의 단짝(삼합)입니다. 에너지가 활활 솟구치는 대길의 날이니, 평소 계획했던 일을 강력하게 추진하거나 밖으로 나가 활기차게 움직일수록 큰 행운이 따릅니다.1950년생: 멀리서 반가운 지인의 소식이 들려오거나 귀한 손님을 맞이하여 즐거운 시간을 보냅니다.1962년생: 꼬였던 인간관계가 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓게 됩니다.1974년생: 체력과 컨디션이 최상입니다. 구글일보 하프 마라톤을 대비한 아침 러닝으로 땀을 시원하게 흘리며 긍정적인 활력을 가득 채워보세요.1986년생: 활동적으로 움직일수록 재물운과 명예운이 상승하니 주저하지 말고 당당하게 밀어붙이세요.1998년생: 새로운 도전을 시작하기에 더없이 좋은 타이밍입니다. 젊음의 패기를 마음껏 발산하세요.● 토끼띠 (묘)말과 토끼는 서로 묘하게 엇나가고 흠집이 생기기 쉬운 관계(파살)입니다. 겉보기엔 매끄러워 보여도 막판에 잔실수가 나올 수 있으니, 매사 꼼꼼한 팩트 체크와 방어적인 태도가 필수입니다.1951년생: 낙상 사고 등 관절 부상을 조심하고, 무거운 것을 드는 등 무리한 행동은 가급적 미루세요.1963년생: 믿었던 약속이 갑자기 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 플랜 B를 여유롭게 준비해 두는 것이 좋습니다.1975년생: 보도자료나 기획안을 최종 검수할 때, 원본에 없던 임의의 날짜나 미확인 정보가 섞여 들어가지 않도록 마지막까지 활자를 날카롭게 점검하세요.1987년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 다물고 참으세요.1999년생: 외출 시 예기치 못한 시비가 붙을 수 있으니 절대 발끈하지 말고 조용히 넘기는 것이 상책입니다.● 용띠 (진)불(말)이 흙(용)을 따뜻하게 데워주며 든든하게 받쳐주는 길일입니다. 대인관계가 매끄러워지고 통찰력이 빛을 발하니, 여유롭게 다음 단계를 준비하며 전략을 세우기에 아주 긍정적입니다.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: 코스피 5000 돌파 가능성이나 기관의 비트코인 매수 동향 등 거시적 투자 지표를 분석하며, 다가올 자산 전략을 세우기에 훌륭한 인사이트가 떠오릅니다.1988년생: 중요한 선택을 해야 한다면 당신의 직감을 굳게 믿으세요. 과감한 결정이 큰 성공으로 이어집니다.2000년생: 인기가 많아지고 주변의 호감을 독차지합니다. 새로운 인연을 맺기에 더없이 좋은 날입니다.● 뱀띠 (사)비슷한 불의 기운이 만나 에너지가 찰랑찰랑 넘치고 사교성이 극대화되는 날입니다. 사람들과 어울려 유쾌한 소통을 하거나 평소 즐기던 취미 생활에 몰입하며 스트레스를 완벽하게 날려버립니다.1953년생: 컨디션이 최고조에 달합니다. 가벼운 산책으로 맑은 공기를 마시며 활력을 충전하세요.1965년생: 귀인의 도움으로 행운이 따릅니다. 뜻밖의 유용한 정보를 얻어 향후 자산 계획에 큰 도움을 받습니다.1977년생: 바쁜 목요일 업무 속 잠시 짬을 내어 KLPGA 하이라이트를 보며 프로들의 정교한 스윙 디테일을 눈에 담고 차분히 머리를 식히기에 좋습니다.1989년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 주변 사람들의 호감을 독차지합니다. 사교 모임에 아주 훌륭한 날입니다.2001년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 눈에 띄게 높습니다. 목표한 공부를 깔끔하게 끝내고 홀가분하게 휴식하세요.● 말띠 (오)자신의 날을 만났지만, 말 두 마리가 달리는 형국(자형살)이라 불필요한 경쟁심과 완벽주의가 치솟습니다. 스스로를 피곤하게 볶아대지 말고 넉넉한 융통성과 부드러운 리더십을 발휘해야 운이 트입니다.1954년생: 혈압 관리에 유의하고 사소한 일에 불같이 화를 내는 것을 무조건 피해야 평안합니다.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 지갑 사정을 꼼꼼히 점검해 보세요.1978년생: 비디오 디지털 센터의 플랫폼 전략이나 하승연, 박금수 등 팀원들의 꼼꼼한 인력 관리에 있어, 당신의 듬직하고 다정한 리더십이 조직의 분위기를 훈훈하게 이끕니다.1990년생: 홧김에 내뱉은 말이 소중한 사람에게 깊은 비수가 됩니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2002년생: 친한 친구와 말다툼으로 얼굴을 붉힐 수 있는 위기가 옵니다. 말을 몹시 아끼고 일찍 귀가하세요.● 양띠 (미)말과 양은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 짝꿍(육합)입니다. 꽉 막혔던 흐름이 시원하게 뚫리며 혁신적인 아이디어가 쏟아지니, 윗선의 전폭적인 지지를 받으며 실력을 인정받는 기분 좋은 날입니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어옵니다. 하루 종일 기분 좋은 에너지가 가득합니다.1979년생: 제미나이나 챗GPT 등 생성형 AI를 활용한 기사 리라이팅 자동화 및 AI 포털 기획에 대한 번뜩이는 영감이 떠올라 큰 업무적 성과를 이룹니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 배려심이 돋보입니다. 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 치열하게 노력한 과제나 아르바이트의 보상을 달콤하게 받습니다. 무척 즐겁고 뿌듯한 날입니다.● 원숭이띠 (신)불(말)이 쇠(원숭이)를 강하게 제련하려 하니 다소 피로감과 심리적 압박감을 느낄 수 있습니다. 예리한 판단력이 요구되는 하루이니, 휩쓸리지 말고 팩트만 명확하게 짚어내는 뚝심이 필요합니다.1956년생: 겉모습에 신경 쓰고 단정히 하면 아주 유익하고 기분 좋은 만남이나 계약이 척척 성사됩니다.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 기분 좋은 소식이 들어와 입가에 미소가 하루 종일 떠나지 않습니다.1980년생: 2005년 중국집 사건 등 과거 범죄 사건을 되짚는 기획물 작성 시, 전혀 다른 유사 사건과 섞이지 않도록 철저하고 날카롭게 팩트를 분리해 내야 큰 실수를 방지합니다.1992년생: 누군가 나에게 유익한 비즈니스 제안이나 긍정적인 인연을 소개해 줄 수 있으니 열린 마음으로 대하세요.2004년생: 친구들과 어울려 학업 스트레스를 쾌적하게 날려버리세요. 유쾌한 텐션을 유지하기 아주 좋은 날입니다.● 닭띠 (유)불(말)의 기운이 닭(금)을 예민하게 자극하여 꼼꼼함과 완벽주의가 하늘을 찌릅니다. 업무의 디테일을 다듬고 퀄리티를 끌어올리기에는 완벽하지만, 주변 동료들을 피곤하게 하지 않도록 넉넉한 미소를 곁들이세요.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: ‘그날의 사건’ 등 내러티브 대본이나 콘텐츠 점검 시, 등장인물 ‘김 씨’를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 교정하는 깐깐한 팩트 체크가 작품의 몰입도를 수직 상승시킵니다.1981년생: 당신의 깐깐한 능력을 뽐낼 무대가 열리지만, 혼자 다 하려다 번아웃이 올 수 있으니 현명하게 분담하세요.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 당당하게 실력을 뽐내세요.2005년생: 두뇌 회전이 빠르고 집중력이 높아, 어려운 문제도 척척 풀어내며 짜릿한 성취감을 깊게 느낍니다.● 개띠 (술)말과 개는 눈빛만 봐도 척척 통하는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 든든한 지원군을 만나 진행 중인 기획이 큰 탄력을 받으며, 사랑하는 사람들과 평온한 저녁을 보내며 마음의 위안을 듬뿍 얻는 대길한 날입니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 냉랭해집니다.1970년생: 아내, 아들과 함께 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 추억을 다정하게 나누며 바쁜 평일 속 소소하고 따뜻한 힐링을 든든하게 누립니다.1982년생: 지인과 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부르니 핑계를 대서라도 무조건 단호하게 피해야 합니다.1994년생: 홧김에 연인이나 썸남썸녀에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 감정을 참으세요.2006년생: 친구와 선을 넘는 농담은 큰 싸움으로 번집니다. 예의를 지키고 조용히 하루를 얌전하게 보내세요.● 돼지띠 (해)물(돼지)과 불(말)이 은밀하게 돕는 형국(암합)이라 겉으로 드러나지 않는 쏠쏠한 실속을 알차게 챙기게 됩니다. 나서지 않고 조용히 머리를 맞대며 내실을 다질 때 가장 훌륭한 결과물을 얻을 수 있습니다.1959년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 큰 즐거움을 얻습니다.1971년생: 복잡한 대인관계에서 스트레스를 받기 쉬우니 일과 후에는 조용히 명상을 하거나 평온하게 휴식하세요.1983년생: 동료나 지인들과 기싸움을 하기보다 적절히 양보하고 화합하는 것이 장기적으로 훨씬 유리합니다.1995년생: 연인을 위해 세심하게 배려한다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 훌쩍 진전되는 기분 좋은 길일입니다.2007년생: 시끄러운 곳보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 좋아하는 영상을 보며 내면을 꽉 채우는 시간이 가장 유익합니다.