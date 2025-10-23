logo
전설의 마지막 물건…‘39억원’ 역대 최고액 낙찰된 MLB 유니폼

정회하 인턴기자
입력 2025 10 23 09:55 수정 2025 10 23 09:55
미국 프로야구 메이저리그 베이스볼(MLB)의 전설적인 선수 루 게릭의 마지막 유니폼이 경매에서 초고가에 낙찰됐다. 크리스티·헌트 옥션 제공
미국 프로야구 메이저리그 베이스볼(MLB)의 전설적인 선수 루 게릭의 마지막 유니폼이 경매에서 초고가에 낙찰됐다. 크리스티·헌트 옥션 제공


미국 프로야구 메이저리그 베이스볼(MLB)의 전설적인 선수 루 게릭(1903~1941)의 마지막 유니폼이 경매에서 초고가에 낙찰됐다.

22일(현지시간) 미 스포츠 매체 ESPN은 크리스티·헌트 옥션이 진행한 경매에서 게릭의 유니폼이 271만 2000달러(약 39억원)에 낙찰됐다고 보도했다. 게릭의 역대 기념품 중 최고액이다.

이 유니폼은 1939년 10월 5일 열린 월드시리즈 2차전에서 게릭이 생애 마지막으로 입었던 뉴욕 양키스 홈 유니폼이다.

1923년부터 1939년까지 양키스의 ‘원클럽맨’으로 활약한 게릭은 통산 2721안타 493홈런, 타율 0.340을 기록한 스타다. 선수 활동 기간 그가 따낸 양키스의 월드시리즈 우승 반지는 6개에 이른다.

루 게릭. MLB닷컴 제공
루 게릭. MLB닷컴 제공


줄곧 빼어난 활약을 이어가던 게릭은 1939년 근위축성 측색경화증을 진단받고 시즌 도중인 7월 급작스럽게 은퇴했다. 근위축성 측색경화증은 현재 그의 이름을 따 ‘루게릭병’으로 불린다. 은퇴식 때 그가 남긴 “저는 제가 지구상에서 가장 운이 좋은 사람이라고 생각한다”라는 말은 지금까지도 팬들 사이에 회자한다.

은퇴식까지 치른 게릭이 그해 10월 열린 월드시리즈 경기에 직접 나설 수는 없었다. 그러나 주장으로서 끝까지 팀에 남아 월드시리즈 경기 전 선발 라인업 카드를 심판에게 전달하기도 했다. 당시 게릭이 입고 있던 게 이날 경매에서 팔린 유니폼이다.

1939년 자신의 은퇴식에서 은퇴사를 전하는 루 게릭. MLB닷컴 제공
1939년 자신의 은퇴식에서 은퇴사를 전하는 루 게릭. MLB닷컴 제공


한편 같은 경매에서 게릭이 1938년 현역 마지막 월드시리즈에서 썼을 것으로 알려진 배트가 119만 7000달러(약 17억 1500만원)에 낙찰됐고, MLB 최초의 흑인 선수 재키 로빈슨의 명예의 전당 헌액 반지가 69만 3000달러(약 9억 9000만원)에 매각됐다.

정회하 인턴기자
Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved