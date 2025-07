하루 ‘이것’ 3~5잔이면 당뇨 발병 확률 30%↓…과학적 근거 나왔다

펙셀스

블랙커피. 펙셀스

혈당 검사. 펙셀스

아메리카노, 에스프레소 등의 블랙커피를 마시면 2형 당뇨병 발생 확률이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 디카페인 커피도 동일한 효과가 나타난 것으로 드러났다.경북대 생명공학부 김상룡 교수, 부경대 식품영양학 전공 정운주 교수팀은 전 세계에서 수행된 커피 관련 연구 149편을 메타 분석해, 커피 복용과 제2형 당뇨병 발병률 간의 연관성을 들여다본 연구 결과를 발표했다.연구에 따르면 하루 3~5잔의 커피를 마시는 사람은 제2형 당뇨병 발생 위험이 20~30% 낮았다. 특히 이런 효과는 디카페인 커피에서도 동일하게 나타났다. 연구팀은 “디카페인 커피를 마셔도 당뇨병 예방 효과가 같았다”며 “이는 카페인이 아닌 커피의 다른 생리활성 성분이 당뇨병 예방의 핵심임을 시사한다”고 했다.연구팀은 커피의 대표 생리활성물질이자 폴리페놀 성분인 ▲클로로젠산 ▲카페인산 ▲페룰릭산 ▲p-쿠마릭산 ▲시나픽산 등 5가지를 ‘빅5’로 정의하고 이와 관련한 전 세계 연구 논문 149편을 분석했다.이들 빅5는 혈당을 조절하고 인슐린 감수성을 높이는 등 당뇨병 치료와 예방을 돕는 것으로 나타났다. 또 근육과 간, 조직으로의 포도당 유입을 늘려 식후 혈당을 낮추는 데 도움을 줬다.특히 빅5는 종양괴사인자 알파, 인터루킨 등 염증 매개 물질 억제하고 활성산소를 제거해 만성 염증과 산화 스트레스 지수를 완화했다.연구팀은 “커피 속 폴리페놀 성분이 항염·항산화 특성을 갖고, 혈당 조절, 인슐린 민감성 향상, 염증 감소, 포도당 대사 촉진에 기여한다는 게 논문의 결론”이라고 설명했다.한편 이번 연구 결과는 ‘국제분자과학저널’(International Journal of Molecular Sciences) 최근호에 게재됐다.지난 7일 영국 데일리 텔레그래프는 ‘커피 속 화합물이 제2형 당뇨병 발생 위험을 줄인다는 연구 결과가 나왔다’(Compounds in coffee could help to lower risk of type 2 diabetes, study shows)는 제목의 기사를 통해 이번 연구 결과를 소개했다.최종범 인턴기자