“입 안 ‘이것’ 빠르게 잃으면 사망 위험 커진다”…8000명 추적한 결과는?

중국 쓰촨대 연구팀이 노인 8073명을 평균 3.5년간 추적 조사한 결과, 치아를 빠르게 잃을수록 사망 위험이 커지는 것으로 나타났다. 123rf

노년기에 치아를 빠르게 잃을수록 사망 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다. 치아 손실 속도가 전반적인 건강 상태를 알려주는 중요한 지표일 수 있다는 뜻이다.19일 과학 전문 매체 사이언스얼러트에 따르면, 중국 쓰촨대 연구팀은 노인 8073명을 평균 3.5년간 추적 조사해 이러한 결과를 도출했다.연구팀이 치아 손실 속도와 사망률 간의 관계를 분석한 결과, 치아를 더 빠르게 잃는 사람일수록 사망 위험이 크게 높아지는 것으로 확인됐다.이 논문은 국제 학술지 ‘BMC 노인의학’ 10일 자에 게재됐다.연구팀은 “노인의 경우 초기 치아 개수와 상관없이, 치아 손실이 빠르게 진행될수록 사망 위험이 유의미하게 증가했다”고 밝혔다.이런 결과는 성별, 나이, 교육 수준, 음주 습관, 운동량 등 건강에 영향을 미치는 다른 요인들을 모두 고려한 뒤에도 같게 나타났다.연구팀은 치아를 빨리 잃는 것 자체가 사망 원인은 아니라고 강조했다. 그보다는 치아 손실을 일으키는 건강 문제가 수명을 단축할 수 있다는 설명이다.치아 손실 속도와 사망률 사이의 정확한 연결 고리도 아직 명확하지 않다.다만 연구팀은 염증, 식단, 비만, 심리적 스트레스 등이 치아 손실과 질병 모두에 영향을 미치는 요인일 것으로 추정했다.치아가 적으면 음식을 제대로 씹기 어려워 영양 섭취가 부족해지고, 이것이 건강 문제를 더 악화시킬 수 있다는 것이다.이는 구강 건강 관리의 중요성을 보여준다.정기적인 치과 검진, 하루 두 차례 양치질, 금연 등이 치아 건강 유지에 도움이 된다.이전 연구에서도 이러한 습관이 노년층의 수명에 영향을 미친다는 사실이 확인됐다.연구팀은 치과 검진을 통한 치아 개수 확인과 틀니 같은 보조 장치 사용이 노인의 사망 및 질병 위험을 관리하는 신뢰할 만한 방법이 될 수 있다고 제안했다.연구진은 “이번 연구 결과는 치아 손실 진행 과정을 관찰하는 것이 매우 중요하다는 점을 보여준다”며 “의료 전문가와 일반 대중 모두 치아 손실이 건강 악화의 신호일 수 있다는 점을 인식해야 한다”고 말했다.김성은 기자