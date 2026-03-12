logo
‘80세’ 선우용여 “스킨십 없이 임신 2번…남편과 뽀뽀도 안 해봐” 충격

입력 2026 03 12 17:43
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 남편과 스킨십을 안 해봤다고 털어놨다.

그는 지난 11일 개인 유튜브 채널에 올라온 영상에서 고민 상담을 했다.

선우용여는 “남편이 정말 사랑할 때는 아내한테 사랑을 다 주고 싶지 않냐. 아내는 그 사랑을 흐뭇하게 받아들일 때 아기가 생기는 것 같다”고 전했다.

그는 “남편이 연애 시절에 맛있는 걸 많이 사주고 조선 호텔도 많이 갔다”며 “그런 곳을 안 가봤는데 데려가 주니까 너무 좋았다”고 밝혔다.

이어 “남편이 절대 손을 안 잡았다. 밤 8시만 되면 빨리 집을 보냈다”고 덧붙였다.

그는 “1년 동안 사귀다가 우리 엄마한테 인사하러 갔는데 엄마가 절을 안 받아줬다. 그때 날 데리고 나왔다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


선우용여는 “키스랑 뽀뽀도 안 해봤다”며 “스킨십 없이 임신만 2번 했다”고 했다.

그는 “영화 찍을 때 어떻게 하는지 모르니까 정말 미치겠더라. 근데 그게 중요한 게 아니다. 난 사랑하는 마음은 같다”고 강조했다.

