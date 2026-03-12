logo
[속보] 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단…경찰 조사

김유민 기자
입력 2026 03 12 11:15 수정 2026 03 12 11:15
어린이집 자료 이미지(기사와 관련 없음). 연합뉴스
경남 창원의 한 어린이집에서 토끼장이 설치된 철장 구조물에 의해 3세 원아의 손가락이 절단되는 사고가 발생해 경찰이 조사에 나섰다.

마산동부경찰서는 어린이집 원장 A씨 등 관계자 2명을 업무상 과실치상 혐의로 내사(입건 전 조사) 중이라고 12일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 9일 오전 10시 41분쯤 이 어린이집이 관리하던 야외 토끼장에서 3세 원아의 검지 손가락 일부가 절단되는 사고가 발생했다.

해당 원아는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만, 사고 현장에서 절단된 손가락 부위가 발견되지 않아 접합 수술은 진행되지 못한 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 토끼장은 야외에 설치된 철장 형태의 시설로 파악됐다.

경찰은 원아가 토끼에게 물렸는지, 철장 구조물에 손가락이 끼였는지 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “현재 사고 경위와 관리 책임 여부 등을 확인하고 있다”며 “조사를 마친 뒤 어린이집 관계자들을 업무상 과실치상 혐의로 입건할 예정”이라고 밝혔다.

김유민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
