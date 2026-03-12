logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

결혼 5년차…‘축구선수♥’ 오나미, 부부관계 횟수 “42”?

입력 2026 03 12 17:44 수정 2026 03 12 17:44
기사 소리로 듣기
다시듣기
2살 연하의 전 축구선수와 결혼한 코미디언 오나미가 영어 단어를 헷갈려 부부관계 횟수를 오해받는 일이 일어났다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처
2살 연하의 전 축구선수와 결혼한 코미디언 오나미가 영어 단어를 헷갈려 부부관계 횟수를 오해받는 일이 일어났다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처


2살 연하의 전 축구선수와 결혼한 코미디언 오나미가 영어 단어를 헷갈려 부부관계 횟수를 오해받는 일이 일어났다.

10일 이수지의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 오나미, 박소영, 김혜선이 출연해 이야기를 나눴다.

영상에서 이수지는 오나미, 박소영, 김혜선에게 자기소개를 위한 설문지를 건넸다.

문제는 설문지가 영어로 적혀 있어, 이들은 단어를 헷갈려 엉터리로 자기소개서를 작성했다.

특히 ‘sex’(성별) 항목에서 세 사람은 각기 다른 답으로 이수지를 폭소하게 만들었다.

김혜선은 ‘sex’를 부부관계 횟수로 이해하고 “이런 질문 해도 되는 거냐. 이런 게 나가도 되는 거냐”라며 걱정했다.

유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 오나미
유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 오나미


이수지가 “김혜선씨는 7번, 오나미씨는 42번(이라고 적었다)”고 밝히자 김혜선은 “그렇게 많이 했냐”고 오나미에게 물었다.

이에 오나미는 “‘sex’ 뜻이 나이 아니냐. 나이 적는 줄 알았다”며 해명했다.

이수지는 “박소영은 알았다. ‘여자’(라고 적었다). 성별을 물어본 것”이라고 설명했다.

오나미는 축구선수 출신 박민과 2022년 결혼했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

    thumbnail - 방송 줄줄이 하차하더니…‘조폭 연루설’ 조세호 “배달, 대리운전 가능” 근황

  2. 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

    thumbnail - 이경실 “3억 날렸다…삼성전자 7만원에 팔고 쳐다보기도 싫어”

  3. “머리 터지는 줄”…윤정수 CT 찍게 한 ‘성행위 두통’ 뭐길래

    thumbnail - “머리 터지는 줄”…윤정수 CT 찍게 한 ‘성행위 두통’ 뭐길래

  4. “네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행

    thumbnail - “네 애 좀 만지면 안 되냐”…6살 딸 만지던 80대, 엄마 목 조르고 폭행

  5. “월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분

    thumbnail - “월 300만원 수당·식료품 타갔는데” 20개월 ‘영양결핍’ 사망…공분

  6. ‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 “잘못 용서해달라”

    thumbnail - ‘손흥민 아이 임신’ 협박 여성 “잘못 용서해달라”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved