“어어?” 유재석 당황케 한 인천 버스…“버스 타려면 손 흔들어야 하나” 무슨 일

방송인 유재석이 예능프로그램에서 무정차 버스에 당황하는 모습을 보였다. SBS ‘틈만나면’

방송인 유재석이 예능프로그램에서 무정차 버스에 당황하는 모습을 보였다. SBS ‘틈만나면’

출연진들이 버스를 타려고 적극적인 승차 의사를 표시하고 있다. SBS ‘틈만나면’

방송인 유재석이 예능 프로그램에서 시내버스를 타려다 버스가 정류장에 서지 않고 지나쳐 버리자 당황하는 모습을 보였다. 해당 방송이 나간 뒤 온라인 커뮤니티에는 지역에 따라 손을 흔드는 등 적극적으로 승차 의사를 표시해야만 기사님이 버스를 세워 준다는 경험담이 쏟아졌다.29일 방송되는 SBS ‘틈만나면’에서는 MC 유재석, 유연석과 게스트로 출연한 배우 변요한, 노재원이 만나 인천 곳곳을 탐방하는 모습이 그려졌다.이에 앞서 공개된 유튜브 선공개 영상을 보면 출연진들은 버스를 타기 위해 인천의 한 버스 정류장을 찾았다.약 10분을 기다린 끝에 타려던 버스가 다가오자 출연진들은 승차하기 위해 정류장 쪽으로 다가갔다. 그러나 버스는 정류장에 정차하지 않고 그냥 지나쳐 버리고 말았다.이에 유재석 등의 출연진은 “어어?”, “버스가 그냥 지나쳤다”며 놀라 당황해하는 모습을 보였다.유재석은 “인천은 버스 타려면 손을 흔들어야 되는 거냐”며 “당황스럽다”고 말했다.이후 다른 승객들이 버스를 타는 모습을 보고 “이제 보니까 적극적으로 의사를 표시해야 기사님이 선다”며 버스가 다가오자 적극적으로 손을 흔들며 버스를 세웠다.영상이 공개된 뒤 온라인 커뮤니티에는 지역별 버스 승차 방식에 대한 경험담이 이어졌다.인천에 거주한다는 일부 네티즌은 “인천은 카드를 손에 들고 탈 준비하는 자세를 해야 한다”, “기사님과 눈 마주치면서 손을 들어야 된다. 안 그러면 그냥 가버린다”, “30년째 인천 살고 있는데 탈 거면 서성거려야 한다”, “정류장에 딱 붙어서 손을 흔들어 줘야 한다”며 영상에 공감했다.비슷한 경험은 다른 지역에서도 나왔다. 이들은 “천안에 사는데 손을 높이 들고 흔든다. 그래도 그냥 간 적 있다”, “경기도는 멀리서 올 때부터 적극적으로 타겠다는 움직임을 보여야 한다” 등의 경험담을 전했다.반면 “서울 살다가 경기도로 이사 왔는데 손을 흔들지 않으면 버스가 안 서더라. 당황스러웠다”, “서울은 사람이 있건 없건 무조건 정류장에 정차하던데”, “전남 사는데 정류장에 앉아만 있어도 버스가 서 준다”며 버스의 무정차가 낯설다는 반응도 나왔다.한편 인천시의 시내버스 불편 민원 접수 현황에 따르면 지난해 기준 시민 불편 민원은 ‘무정차 통과’가 4004건(37.9%)으로 가장 많았다. 이어 ‘불친절’ 2238건(21.2%), ‘난폭운전’ 1213건(11.5%), ‘승차거부’ 989건(9.4%), ‘배차간격 미준수’ 371건(3.5%) 순이다. 상당수가 시내버스 운전 기사와 관련한 민원이다.김민지 기자