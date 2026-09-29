윤아, 발랄한 ‘단발 여신’…가을 스타일의 정석 [SNS★샷]

사진=임윤아 인스타그램 캡처

사진=임윤아 인스타그램 캡처

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그룹 ‘소녀시대’ 출신 배우 임윤아가 가을을 맞아 단발머리로 변신했다.임윤아는 최근 한 이탈리아 명품 브랜드의 공식 일정으로 밀라노에서 열린 2027 S/S 컬렉션 쇼에 참석했다. 패션위크 일정을 소화하기 위해 지난 22일 출국한 그는 현지에서의 다채로운 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유하며 글로벌 팬들과 소통하고 있다.공개된 사진 속 임윤아는 가을 감성이 물씬 풍기는 브라운 컬러의 재킷과 롱스커트 셋업을 완벽하게 소화해 시선을 사로잡았다. 특히 자연스럽게 C컬로 뻗친 단발머리 스타일링에 선글라스를 머리 위로 얹어 트렌디하면서도 발랄한 매력을 더했다.여기에 젤라또를 들고 장난스러운 표정을 짓거나 밀라노의 랜드마크인 두오모 대성당을 배경으로 화보 같은 사진을 남기며 사랑스러운 매력을 자랑했다. 또 다른 사진에서는 블랙 재킷에 머리를 깔끔하게 묶고 미니백과 스트라이프 니트를 매치해 앞선 스타일링과는 또 다른 단아하고 시크한 매력을 뽐내기도 했다.한편 임윤아는 오는 2027년 첫 방송되는 tvN 새 드라마 ‘언내추럴(가제)’ 출연을 확정 지으며 연기 행보를 이어갈 예정이다.강경민 기자