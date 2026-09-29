리지, “인생 역대 몸무게”라는데…뭐가 살쪄 [SNS★샷]

사진=리지 인스타그램 캡처

사진=리지 인스타그램 캡처

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그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 리지가 팬들에게 근황을 전했다.리지는 지난 28일 자신의 인스타그램에 “35년 인생 역대 몸무게 달성. 볼살이 좀 붙었습니다. 다들 잘 자”라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.공개된 영상 속 리지는 어느 식당에서 카메라를 향해 해맑은 표정을 지으며 다채로운 포즈를 선보였다. 이날 화이트 컬러의 니트를 착용한 그는 또렷한 이목구비와 화려한 메이크업으로 세련된 도시적 분위기를 물씬 풍겼다.특히 역대 최고 몸무게를 경신했다고 밝혔음에도 불구하고 여전히 갸름한 턱선과 오뚝한 콧날, 슬림한 몸매를 자랑해 시선을 사로잡았다. 이를 본 팬들은 “도대체 어디가 쪘다는 거냐”, “여전히 날씬하다”, “뭐가 살쪘다는 건지 모르겠다”며 당황한 반응을 보였다.한편 리지는 지난 2021년 서울 강남구 청담동 일대에서 만취 상태로 운전하다 교통사고를 내 벌금형을 선고받았다. 이후 4년가량 연예계 활동을 중단하고 자숙의 시간을 가져왔다.그는 지난해 한 유튜브 채널에 출연해 “그 일이 일어나서는 안 되는 일이고 어떠한 변명의 여지도 없다. 나의 명백한 잘못이고 그로 인해서 피해 입으신 기사님이나 주위에서 날 많이 아껴 주고 사랑해 주신 분들께 실망을 드린 것 같아서 죄송하다”고 고개를 숙였다.현재는 자숙 기간을 거쳐 소소한 일상을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.강경민 기자