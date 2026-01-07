logo
“걸어서 고속도로 횡단” 70대女 중국인, 화물차 치여 사망…이유 ‘미궁’

이보희 기자
입력 2026 01 07 18:06 수정 2026 01 07 18:55
고속도로 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 연합뉴스
고속도로 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 연합뉴스


고속도로를 무단횡단하던 70대 중국인 여성이 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

7일 경찰에 따르면 이날 오후 3시쯤 경기 시흥시 대야동 수도권제1순환고속도로에서 중국 국적의 70대 여성 A씨가 1톤 화물차에 치였다.

A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨져 치료를 받았으나 끝내 사망했다.

사고 당시 A씨는 시흥IC 램프 구간을 통해 걸어서 고속도로에 진입한 뒤 4차로에서 1차로 방면으로 고속도로를 횡단하고 있었던 것으로 조사됐다.

화물차 운전자인 70대 남성 B씨는 3차로를 주행하다 A씨를 충격한 것으로 파악됐다.

A씨가 왜 걸어서 고속도로를 횡단하려 했는지는 밝혀지지 않았다.

경찰 관계자는 “A씨가 스스로 걸어서 고속도로 본선으로 올라오는 장면이 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 확인됐다”며 “고속도로는 보행이 금지된 장소이기 때문에 일반 도로의 경우와 달리 B씨에게 사고 과실을 묻기는 어려울 것으로 판단된다”고 전했다.

이보희 기자
