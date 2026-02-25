“비상탈출하다 나무에 걸려” 경북 영주서 전투기 추락…조종사 무사히 구조 완료

낙하산 타고 비상탈출…나무에 걸린 채 구조 신고

전투기 추락하며 산불 발생하기도…진화 완료

25일 오후 7시31분쯤 경북 영주시 안정면 용산리 한 야산에 공군 F-16C 전투기가 야간 훈련 중 추락했다. 조종사는 탈출해 인명피해는 발생하지 않았으나, 추락하면서 전투기에 불이 붙어 산불로 번져 소방 당국이 진화에 나서고 있다. 경북소방본부 제공

25일 저녁 경북 영주시의 한 야산에 추락한 공군 전투기 F-16C의 조종사가 무사히 구조됐다.소방 당국은 기체가 산악지대에 추락하면서 발생한 산불도 1시간여 만에 완전히 진화했다. 이날 사고로 지금까지 민간 피해는 없는 것으로 조사됐다.경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 7시 29분쯤 충주기지 소속 F-16C(단좌) 전투기가 야간 비행훈련 중 영주시 안정면 용산리 인근 야산에 추락했다.사고 당시 전투기에 타고 있던 조종사 1명은 비상탈출을 한 뒤 착용하고 있던 낙하산이 20m 높이 나무에 걸리자 직접 구조 신고를 한 것으로 파악됐다.신고를 받고 출동한 소방 당국은 현장에서 수색 작업을 벌여 사고 발생 40분가량이 지난 오후 8시 10분쯤 조종사를 발견했으나 험한 지형 등의 영향으로 접근에 어려움을 겪다가 오후 9시 58분쯤 구조 작업을 완료했다.해당 조종사는 항공우주의료원으로 후송 중이며, 생명에 지장은 없고 의식 상태도 양호한 것으로 파악됐다.이날 전투기가 야산에 추락하며 산에 불이 나자 소방 당국과 지자체가 마을 주민들을 대피시키고 현장에서 진화 작업을 진행하기도 했다. 해당 지역의 산불은 현재 완전히 진화된 상태다.공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 기체 파손 여부 등 구체적 사고 경위를 조사 중이다.한·캐나다 2+2(외교·국방) 장관회의를 위해 캐나다를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 현지에서 사고 관련 보고를 받고 조종사 구조에 최선을 다할 것과 사고 원인을 철저하게 조사할 것을 지시했다고 국방부는 밝혔다.이보희 기자