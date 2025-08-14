logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“65세 전여친이 새남친을?” 70대男 총기 난동…삼각관계의 끔찍한 최후

하승연 기자
입력 2025 08 14 13:48 수정 2025 08 14 13:49
기사 소리로 듣기
다시듣기
노인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
노인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


미국의 한 노인 전용 아파트에서 연인 관계를 둘러싼 다툼이 총격으로 번져 4명이 다치는 일이 일어났다.

13일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 경찰은 지난 11일 오후 한 아파트 단지에서 열린 야외 바비큐 모임 도중 이 같은 사건이 발생했다고 밝혔다.

70대 초반 남성 A씨는 같은 단지에 사는 65세 여성 B씨와 수년간 교제해왔으나, 최근 B씨가 70세 남성 C씨와 만난다는 소식을 듣고 격분한 것으로 알려졌다.

A씨는 현장에서 C씨를 향해 총을 발사해 부상을 입혔고, 현장에 있던 다른 남성 1명과 여성 1명도 총탄에 맞았다.

총격 직후 주변에 있던 주민들이 A씨를 제압하는 과정에서 총이 바닥에 떨어졌고, B씨가 이를 집어 들었다.

목격자들은 “B씨가 자신을 보호하기 위해 A씨에게 총을 쐈다”고 말했다. 이 과정에서 A씨 역시 상처를 입어 병원으로 옮겨졌다.

이번 사건으로 모두 4명이 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

한 주민은 “A씨가 ‘그를 죽이겠다’고 말한 것을 들었다”며 “소음 문제로 촉발된 게 아니라 삼각관계로 보이는 사랑싸움이었다”고 전했다.

또 다른 주민은 “우린 은퇴한 노인들이기 때문에 즐겁게 지내야 한다. 이런 일로 총을 쏠 이유가 전혀 없다”고 지적했다.

경찰은 “70대에 접어든 사람들이 이런 이유로 총을 겨누는 건 설명하기조차 황당하다”며 “사소한 문제를 대화 대신 폭력으로 푸는 건 절대 정당화될 수 없다”고 강조했다.

경찰은 사건 경위를 조사 중이며 아직 기소나 체포는 이뤄지지 않았다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

    thumbnail - 임시완 “홍석천이 여러 번 프러포즈”…결국 ‘구애’ 승낙

  2. 구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

    thumbnail - 구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

  3. 유승준 “사면은 무슨 사면…정체불명 팬클럽 때문에 불편”

    thumbnail - 유승준 “사면은 무슨 사면…정체불명 팬클럽 때문에 불편”

  4. 곽튜브, ♥비연예인과 열애 고백…“결혼 생각”

    thumbnail - 곽튜브, ♥비연예인과 열애 고백…“결혼 생각”

  5. 윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼

    thumbnail - 윤정수, ‘♥12살 연하’ 여친 공개…감탄 나오는 비주얼

  6. “24시간 게임하고 줄담배”…중독 고백한 개그우먼

    thumbnail - “24시간 게임하고 줄담배”…중독 고백한 개그우먼
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved