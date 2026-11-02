케어젠 25% 급락·기아 5% 하락… 상위 20개 중 13개 내려

2일 오전 9시 05분 네이버 증권 검색 상위권에서는 대형 반도체주에 관심이 집중됐지만 주가는 약세를 보였다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 21만 7500원으로 3.33% 하락했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 140만 6000원으로 0.85% 내렸다.삼성전자는 21만 9000원에 출발해 22만원까지 올랐지만 21만 7000원까지 밀렸다. SK하이닉스는 장중 142만 2000원과 139만 9000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 HLB(028300)는 1.87% 하락한 3만 9250원이었다. 장중 고가는 4만 650원, 저가는 3만 8700원이다.상승률이 가장 높은 종목은 HLB제약(047920)이었다. 1만 20원으로 5.47% 상승했다. 한화오션(042660)은 5만 2300원으로 4.60%, 한미반도체(042700)는 18만 8700원으로 3.28% 올랐다. 삼성중공업(010140)도 2.20% 상승한 1만 6230원을 기록했다.하락 폭은 케어젠(214370)이 가장 컸다. 현재가는 2만 4700원으로 25.49% 하락했다. 기아(000270)는 9만 500원으로 5.33% 내렸다. 삼성전자와 두산에너빌리티(034020)는 각각 3.33%, 3.28% 하락했다. 두산에너빌리티의 현재가는 5만 3000원이었다.관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 96만 6659주로 상위 20개 가운데 가장 많았고 거래대금은 2115억 2900만원이었다. SK하이닉스는 2697억 600만원으로 거래대금이 가장 컸다. 기아는 30만 5838주, 한화오션은 26만 4736주가 거래됐다. 검색 3위 HLB의 거래량은 8만 6199주, 거래대금은 34억 900만원이었다.상위 20개 중 상승 종목은 한화오션·안랩(053800)·삼성중공업·한미반도체·HLB제약·한미약품(128940) 등 6개였다. 삼성전자·SK하이닉스·HLB·삼성전기(009150)·두산에너빌리티·현대차(005380)·삼성SDI(006400)·NAVER(035420)·SK스퀘어(402340)·기아·LG전자(066570)·삼성전자우(005935)·케어젠 등 13개는 하락했다. 알테오젠(196170)은 0.00% 보합이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자