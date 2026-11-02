[마감시황]코스닥, 장중 낙폭 딛고 734.36 마감…기관 623억원 순매수

코스닥이 장중 하락세를 털어내고 상승 마감했다. 기관 매수세가 유입되면서 지수는 반등에 성공했고 시가총액 상위 종목도 대체로 강세를 나타냈다.2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 724.38보다 9.98포인트(1.38%) 오른 734.36에 장을 마감했다. 이날 지수는 716.44에 출발해 장중 716.21까지 밀렸지만 이후 상승 전환에 성공하며 738.01까지 올랐다.수급별로는 기관이 623억원을 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 반면 외국인은 322억원, 개인은 260억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 14억원 순매수였지만 비차익거래가 361억원 순매도를 기록해 전체적으로는 347억원 순매도로 집계됐다.시장 전반에서는 상승 종목이 우위를 보였다. 이날 코스닥 시장에서는 1115개 종목이 올랐고 553개 종목이 내렸다. 보합은 71개였으며 상한가 5개, 하한가는 없었다. 거래량은 3억3246만4000주, 거래대금은 4조8000억3400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 상승 흐름을 보였다. 알테오젠(196170)은 21만3000원으로 0.71% 올랐고 에코프로(086520)는 7만3800원으로 2.22%, 에코프로비엠(247540)은 9만2100원으로 1.32% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)은 16만8000원으로 1.82%, HLB(028300)는 4만1700원으로 4.25% 올랐다. 심텍(222800)은 12만400원으로 6.08%, 원익IPS(240810)는 9만1000원으로 2.82% 상승했다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 36만2500원으로 0.14% 내렸다.개별 종목 가운데서는 워트가 7860원으로 29.92% 급등하며 상한가를 기록했다. SGA솔루션즈는 3345원으로 29.9%, HLB바이오스텝은 6870원으로 29.87%, 피앤에스로보틱스는 5480원으로 29.86%, 디티에스는 2만50원으로 29.77% 상승했다.반대로 인텔리빅스는 2만2600원으로 27.1% 급락했고 모아라이프플러스는 182원으로 17.27%, 크리에이츠는 7750원으로 17.2%, 케어젠은 2만7650원으로 16.59%, 파이온엑스는 1172원으로 16.41% 하락했다.이날 코스닥은 코스피와 함께 장중 낙폭을 만회하는 흐름을 보였다. 장 초반 약세로 출발했지만 저점 확인 이후 매수세가 유입되며 반등했고, 기관이 순매수 주체로 나서면서 상승 마감으로 연결됐다. 52주 최고는 1229.42, 52주 최저는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자