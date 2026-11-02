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검색 상위 20개 중 18개 상승… 삼성전자·SK하이닉스에 3조원대 거래대금

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 11 02 15:51 수정 2026 11 02 15:51
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2일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권에서는 대형 반도체주와 급등 종목에 관심이 쏠렸다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 22만9000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 147만2000원에 마감했다. 상위 20개 가운데 18개 종목이 상승했고 2개 종목만 하락했다.

삼성전자는 전일보다 1.78% 상승했다. 장중 21만7000원에서 23만2000원 사이를 오갔다. SK하이닉스는 3.81% 오른 가운데 저가 138만9000원, 고가 149만8000원을 기록했다. 검색 3위 영광(359410)은 2만100원까지 내렸다가 3만7400원까지 올랐고 종가는 2만1500원이었다. 검색 4위 삼성전기(009150)는 장중 116만원과 121만4000원 사이에서 움직인 뒤 119만3000원으로 거래를 마쳤다.



상승률은 영광이 26.47%로 가장 높았다. 효성중공업(298040)은 13.32% 상승한 205만원에 마감했다. 장중 저가는 175만7000원, 고가는 207만9000원이었다. 한화오션(042660)은 9.80% 오른 5만4900원, 원익홀딩스(030530)는 9.66% 상승한 3만2350원으로 장을 마쳤다. 두 종목의 장중 고가는 각각 5만5900원과 3만4000원이었다.

하락 종목은 삼성전기와 삼성SDI(006400)뿐이었다. 삼성전기는 0.25% 하락했고 삼성SDI는 0.92% 내린 53만8000원에 마감했다. 삼성SDI의 장중 고가는 54만6000원, 저가는 52만7000원이었다. 상승 종목 중에서는 삼성중공업(010140)이 7.81%, 대한항공(003490)이 7.72%, 대우건설(047040)이 7.05% 올랐다. SK스퀘어(402340)와 한미반도체(042700)도 각각 5.91%, 4.93% 상승했다.

관심이 거래량으로 가장 크게 이어진 종목은 영광이었다. 거래량은 3720만8337주, 거래대금은 1조930억1900만원이었다. 삼성전자는 1399만6935주가 거래됐고 거래대금은 3조1633억7700만원이었다. 원익홀딩스는 781만402주, 대우건설은 640만3209주, 삼성중공업은 601만7459주의 거래량을 기록했다.

거래대금은 SK하이닉스가 3조5419억9800만원으로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 거래량은 243만8060주였다. 삼성전자와 영광이 거래대금 상위권을 이었다. 검색 상위 20개는 상승 종목이 다수를 차지했고, 검색 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스에는 각각 3조원이 넘는 거래대금이 몰렸다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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