출연작마다 흥행 성공한 ‘이 여배우’…‘쿠팡플레이 시리즈’로 차기작 선보인다

배우 김향기가 출연한 영화 ‘마음이’ 한 장면. 쇼박스

배우 김향기. 크리컴퍼니

쿠팡플레이

배우 김향기 주연의 쿠팡플레이 하이틴 시리즈 ‘로맨스의 절댓값’이 오는 4월 공개된다.‘로맨스의 절댓값’은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다.주연 배우로 김향기를 비롯해 차학연, 김재현, 손정혁 등이 출연한다.이 작품은 김향기의 출연 소식으로 공개 전부터 기대를 모으고 있다.김향기는 아역 배우로 데뷔해 영화 ‘마음이’로 얼굴을 알린 이후, 천만 관객을 동원한 영화 ‘신과 함께’ 시리즈를 비롯해 영화 ‘한산: 용의 출현’, 넷플릭스 ‘캐셔로’ 등 다양한 작품의 흥행을 이끌어 온 바 있다. 특히 최근에는 독립영화 ‘한란’을 통해 해외 유수 영화제들의 러브콜을 받는 등 뜨거운 관심을 모았다.그는 이번 작품에서 낮에는 평범한 학생, 밤에는 로맨스 소설 작가로 살아가는 여고생 여의주 역을 맡는다. 현실과 상상을 자유롭게 넘나드는 여의주를 자신만의 톤으로 섬세하게 그려내며 풋풋하면서도 사랑스러운 하이틴 시리즈의 중심을 이끌 예정이다.여기에 그룹 빅스 멤버 겸 배우 차학연도 함께 호흡을 맞출 예정이다. 앞서 차학연은 드라마 ‘은중과 상연’, ‘노무사 노무진’, 영화 ‘태양의 노래’ 등에 출연하며 연기 스펙트럼을 확장해 왔다.차학연은 IQ 156의 멘사 회원이자 수학 천재 가우수 역을 맡아 지적인 매력과 단단한 존재감으로 김향기와의 유쾌한 케미스트리를 선보일 계획이다.이와 함께 그룹 엔플라잉 멤버 김재현은 분위기 메이커이자 다중언어 능력자인 일본어 선생님 노다주 역으로 분하고, 배우 손정혁은 남성성이 매력인 체육 선생님 정기전 역으로 합류해 각기 다른 매력으로 작품에 활기를 더할 예정이다.연출은 드라마 ‘청춘시대’, ‘보라! 데보라’ 등으로 섬세한 감각을 인정받은 이태곤 감독이 맡았으며, 극본은 이민주 작가가 맡았다.‘로맨스의 절댓값’은 오는 4월 쿠팡플레이를 통해 공개되며, 공개 일자는 알려지지 않았다.최종범 인턴기자