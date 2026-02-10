고현정, 식당서 ‘꽁냥 꽁냥’…영상 속 남자는 누구?

사진=고현정 인스타그램 캡처

배우 고현정이 ‘남자 사람 친구’와 다정한 일상을 공개했다.고현정은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 ‘꽁냥꽁냥’이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상 속에는 한 남성과 함께 메뉴판을 보고 환하게 웃는 고현정의 모습이 담겼다.두 사람은 편안한 분위기 속 다정한 모습을 보이며 두 사람 사이의 친분에 대한 팬들의 궁금증을 자아냈다.고현정의 동안 미모 역시 눈길을 끌었다. 그는 세월을 거스른 외모와 세련된 스타일을 뽐내고 있다. 지난해 말에는 민낯 셀카가 화제를 모으며 ‘나이 잊은 미모’라는 평가를 받기도 했다.한편 고현정은 올해 SBS 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에 출연해 묵직한 연기를 선보였다. 그는 연쇄살인마 역할을 맡아 탄탄한 연기력으로 다시 한번 존재감을 입증했다.고현정은 1995년 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼해 아들과 딸을 뒀지만 2003년 합의 이혼했다.온라인뉴스부